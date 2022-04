Altos-PI x Flamengo: onde assistir à Copa do Brasil neste domingo

Líder folgado do grupo H da Libertadores com 100% de aproveitamento, o Flamengo agora volta atenções para a sua estreia na Copa do Brasil. Neste domingo, 1º, a equipe carioca encara o Altos-PI, a partir das 18h (de Brasília), no estádio Albertão, em Teresina. O jogo válido pela terceira fase do torneio terá transmissão do Amazon Prime.

Para a partida, o técnico Paulo Sousa deve preservar alguns de seus principais jogadores motivado pela longa viagem e a sequência de jogos do time na temporada.

Na sequência, a equipe terá pelo torneio continental dois jogos importantes fora de casa: contra a Universidad Católica, no Chile, e diante do Talleres, na Argentina.

O lateral-direito Matheuzinho e o atacante Bruno Henrique seguem afastados para recuperações de lesões, enquanto o zagueiro Rodrigo Caio e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas iniciaram de transição para retornar.

Ainda seguem no departamento médico os zagueiros Gustavo Henrique, com lesão no quadríceps, e Fabrício Bruno, com um trama no pé direito, além dos atacantes Vitinho, com uma lesão na coxa esquerda, e Matheus França, na fíbula da perna direita.

O Altos-PI já eliminou o Sport, na primeira rodada, e o ABC-RN, na segunda. A equipe contratou recentemente o técnico Francisco Diá. Para o confronto, registrou o zagueiro Fábio Aguiar, o lateral-esquerdo Danilo Silva e o volante Anderson Braz. O meia Marcos Aurélio também deve ser uma das opções.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Copa do Brasil

18h

Altos-PI x Flamengo – Amazon Prime

Brasileiro Série A

11h

Botafogo x Juventude – Premiere

16h

Corinthians x Fortaleza – TV Globo e Premiere

Coritiba x Fluminense – TV Globo e Premiere

19h

Internacional x Avaí – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Criciúma x Novorizontino-SP – SporTV e Premiere



18h

Tombense-MG x Vasco – Premiere

