Almanaque do Palmeiras está de volta; confira como comprar

A partir deste sábado, 12, o torcedor palmeirense poderá reencontrar uma edição especial. O Almanaque do Palmeiras está de volta, em versão digital!

Lançado em 2004, o mais celebrado almanaque do Verdão está novamente disponível, agora em formato online, para acessar onde e quando quiser.

Para comprá-lo basta ir no app da revista, no Go Read, e Amazon.

São 450 fichas técnicas de 90 anos do clube (1914-2004). Todos os ídolos, os recordes, as histórias das taças, os grandes times, bastidores nunca revelados e muito mais.