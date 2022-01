Alex Sandro testa positivo para Covid-19 e desfalca seleção brasileira

O lateral esquerdo Alex Sandro testou positivo para Covid-19 após testes realizados no último domingo, 30, e não estará à disposição do técnico Tite para o jogo da seleção brasileira contra o Paraguai, nesta terça-feira, 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Mineirão.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

De acordo com comunicado da Confederação Brasileira de Futebol, o jogador da Juventus, da Itália, está sendo acompanhado pelo departamento médico da seleção e assintomático. Ele cumprirá quarentena no Brasil.

Até o momento, não há informações sobre outros jogadores da seleção infectados com o vírus. Alex Sandro foi titular e jogou os 90 minutos no empate por 1 a 1 com o Equador, na última quinta-feira, 27, em Quito. Depois, viajou ao Brasil e vinha treinando junto ao restante do grupo.

O outro lateral esquerdo que foi convocado por Tite é Alex Telles, do Manchester United, da Inglaterra. É ele quem deve herdar a posição de Alex Sandro para o duelo com o Paraguai.

O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo e lidera as Eliminatórias com 36 pontos, com 11 vitórias e três empates.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!