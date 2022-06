Alemanha x Inglaterra: onde assistir à Nations League nesta terça-feira

Pela segunda rodada do grupo 3 da Nations League, Alemanha e Inglaterra se enfrentam nesta terça-feira, 7, na Allianz Arena, em Munique. A partida acontece às 15h45 (de Brasília) e será transmitida pelo serviço de streaming Star+.

Na segunda colocação com um ponto, os alemães vêm de empate fora de casa com a Itália por 1 a 1, no último sábado, 4, resultado que manteve o técnico Hansi Flick invicto desde que assumiu o cargo.

Contra os italianos, Flick montou o time na formação 4-2-3-1 e deve manter o esquema contra os ingleses, fazendo algumas mudanças entre os 11 titulares. A equipe não tem nenhum desfalque e vai em busca de sua primeira vitória na competição.

Do outro lado, a Inglaterra é a última colocada no grupo C. Na estreia, derrota por 1 a 0 para a Hungria, no último sábado, 4. A equipe comandada pelo técnico Gareth Southgate tem algumas dúvidas na escalação já que o meia Phil Foden testou positivo para Covid-19 e ainda não sabe se poderá atuar.

O lateral-direito James Justin e os zagueiros Fikayo Tomori e Marc Guehi têm problemas físicos. A chave é composta por Hungria, Alemanha, Itália e Inglaterra.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos da Nations League nesta terça:

13h

Finlândia x Montenegro – SporTV

15h45

Alemanha x Inglaterra – Star+

Itália x Hungria – ESPN e Star+

Bósnia x Romênia – SporTV

Ilhas Faroe x Luxemburgo – Star+

Lituânia x Turquia – Star+

