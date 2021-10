Alemanha goleia e é a primeira seleção classificada para a Copa do Catar

Atualizado em 11 out 2021, 18h42 - Publicado em 11 out 2021, 18h26

A Alemanha lutará pelo pentacampeonato na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Nesta segunda-feira, 11, a seleção germânica goleou a Macedônia de Norte por 4 a 0, fora de casa, em Skopje, e tornou-se a primeira a se garantir matematicamente no Mundial, além da equipe anfitriã. A dupla do Chelsea, Timo Werner (duas vezes) e Kai Havertz, e o jovem Jamal Musiala, do Bayern, fizeram os gols da Alemanha, que avançou com duas rodadas de antecedência graças à derrota da Armênia por 1 a 0 para a Romênia, em Bucareste.

A Alemanha tem agora 21 pontos, garantida na liderança do Grupo J. Sem participar do Mundial desde 1998, a Romênia é vice-líder com 13 e disputará uma vaga na repescagem com Macedônia do Norte e Armênia, ambas com 12 pontos.

Ausente na Copa da Rússia, a Holanda goleou Gibraltar por 6 a 0, em Roterdã, e seguiu na liderança do Grupo G com 19 pontos, perto da classificação. Sem o astro Erling Haaland, a Noruega bateu Montenegro por 2 a 0, com dois gols de Mohamed Elyounoussi, em Oslo, e manteve a vice-liderança, com 17 pontos. O terceiro colocado, ainda com chances de repescagem, é a Turquia, que venceu a Letônia fora de casa por 2 a 1 com um gol salvador de Yilmaz aos 54 minutos do segundo tempo, e foi a 15 pontos.

Já a Bélgica, algoz do Brasil em 2018, terá de esperar até novembro para garantir vaga no Catar já que o País de Gales venceu a Estônia por 1 a 0 em Tallinn, com gol do atacante Kieffer Moore. Na outra partida do Grupo E, a República Tcheca ganhou de Belarus por 2 a 0, fora de casa.

Os belgas lideram a chave com 16 pontos e só precisam superar a Estônia na próxima rodada ou torcer para Gales não vencer Belarus para garantir vaga. Galeses e checos dividem a vice-liderança com 11 pontos, mas os últimos só tem mais uma partida e fazer e, com isso, podem sonham no máximo com a repescagem.