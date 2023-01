Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, é eliminado da Supercopa Saudita

Cristiano Ronaldo, sofreu nesta quinta-feira, 26, a sua primeira eliminação desde a chegada ao Al Nassr. O time se despediu da Supercopa da Arábia Saudita depois de ser derrotado por 3 a 1 pelo Al Ittihad na semifinal. Enquanto o astro português teve atuação discreta, quem brilhou foi o brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, autor de um gol e de duas assistências na partida.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Romarinho marcando gol contra o time do CR7 kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/uR2LZPHYKk — @soltaram (@paisoltaram) January 26, 2023

O astro português jogou os 90 minutos do jogo e pouco conseguiu contribuir na partida: foram apenas dois chutes a gol, segundo o site de estatísticas do Sofascore. Contratado no início de janeiro, este foi seu segundo jogo pela equipe em partidas oficiais.

A nota atribuída ao craque português foi de 6.9 contra 8.9 de Romarinho. Cristiano Ronaldo só levou a melhor 45%, cinco dos 11, duelos que disputou contra marcadores.

O placar do jogo no lotado estádio Rei Fahd foi aberto logo aos quinze minutos, com o gol de Romarinho. Ainda no primeiro tempo, Hamdallah ampliou para os donos da casa.

Na segunda parte do jogo, Anderson Talisca descontou para o Al Nassr, mas já nos acréscimos Sheqeeti sacramentou a eliminação do time de Cristiano Ronaldo.