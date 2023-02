Al-Hilal: conheça o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes

O Flamengo descobriu neste sábado, 4, seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes. A equipe saudita do Al-Hilal superou a atmosfera contrária dos torcedores de Marrocos e conseguiu vencer o Wydad Casablanca nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. O colombiano Cuellar foi um dos destaques e Michael, ex-Flamengo, deixou o campo com atuação discreta.

A estreia do Flamengo no torneio acontece na terça-feira, às 16h (de Brasília). O encontro com o Al-Hilal, válido pela semifinal do Mundial de Clubes, tem o estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, em Marrocos, como palco.

A atmosfera hostil criada pelos torcedores do Wydad, time representante do país sede, interferiu no jogo até certo ponto. O Al-Hilal flertou com a eliminação e foi buscar o empate já nos minutos finais, em pênalti cobrado por Kanno. Após a prorrogação, o time saudita não desperdiçou nenhuma cobrança de pênalti e conseguiu avançar para a próxima fase do torneio.

Força nacional

Fundado em 1957, junto com o Campeonato Saudita, a equipe do Al-Hilal participou de todas as edições da competição e é a maior força de seu país. Apelidado de Clube dos Príncipes, o time de Riade já conquistou 18 vezes o campeonato local e conta com 56 títulos sauditas ao todo. Atrás, o rival Al-Nassr (de Cristiano Ronaldo) e Ittihad (de Romarinho) somam nove e oito títulos, respectivamente, da competição nacional.

O time de azul também consegue ser uma força continental. O Al-Hilal é o único tetracampeão da Liga dos Campeões da Ásia (1991, 99/2000, 2019 e 2021), além de quatro vice-campeonatos. O clube também detém o recorde de participações do torneio.

Técnico ex-Botafogo

O argentino Ramon Diaz é o técnico do Al-Hilal. Aos 63 anos, o comandante já passou por River Plate (onde foi campeão da Libertadores em 1995), San Lorenzo, Independiente e até seleção do Paraguai antes de se aventurar no futebol árabe.

Em novembro de 2020, Ramon Diaz foi anunciado como técnico do Botafogo. O argentino durou menos de um mês no cargo – após precisar de uma cirurgia, o técnico não conseguiu se entender com o clube carioca, que negou o período de recuperação -, sendo demitido antes mesmo de estrear ou comandar um treino do time.

Estrelas e conhecidos do Flamengo

Formado majoritariamente por jogadores sauditas, o Al-Hilal conta com as estrelas nacionais Al-Dawsari e Kanno. A dupla esteve presente na Copa do Mundo do Catar e no jogo histórico em que a Arábia Saudita bateu a Argentina, logo na estreia. O meia Al-Dawsari inclusive foi autor do gol que deu a vitória contra os hermanos.

O time de azul também é formado por jogadores que passaram pela Europa e tiveram certo protagonismo. Banco da equipe, o argentino e experiente Vietto (ex-Atlético de Madrid) costuma entrar no decorrer dos jogos. O peruano André Carrillo (ex-Benfica) é outra boa opção do time saudita.

Na equipe titular, a dupla de ataque Ighalo e Marega são os principais destaques. O centroavante nigeriano é artilheiro da equipe na temporada e teve passagem de sucesso no futebol inglês, quando defendeu o Watford, e até chegou a vestir a camisa do Manchester United. Já Marega ganhou protagonismo no Porto, de Portugal, onde jogou até 2021.

A torcida do Flamengo deve reencontrar dois conhecidos que passaram pela Gávea. Pilar da equipe saudita, o colombiano Cuellar defendeu o Flamengo entre 2016 e 2019 para então se transferir ao próprio Al-Hilal. Apesar de não viver um grande momento, o ataque dos Príncipes é formado também por Michael, que deixou o Rubro-Negro na temporada passada rumo ao clube árabe.