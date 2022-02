Al Ahly vence Monterrey e será adversário do Palmeiras no Mundial

Está definido o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. Neste sábado, 5, o Al Ahly venceu o Monterrey por 1 a 0 e garantiu a sua vaga na próxima fase para enfrentar o Verdão.

Apesar do placar magro, o duelo foi agitado, com oportunidades para os dois lados. Mas o time egípcio levou a melhor ao anotar o gol da vitória aos sete minutos do segundo tempo com o lateral-direito Mohamed Hany.

O Al Ahly se classificou para a competição por ter vencido a Liga dos Campeões da África. A equipe é uma das principais forças do continente e disputa o Mundial de Clubes pela sétima vez.

Os Vermelhos, como são conhecidos, estão desfalcados de seis titulares, que estão com a Seleção do Egito na disputa da Copa Africana das Nações, e mesmo assim conseguiram bater o Monterrey.

O confronto entre Palmeiras e Al Ahly está marcado para a próxima terça-feira, 8, às 13h (de Brasília) no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. As equipes se enfrentaram na disputa de terceiro lugar no Mundial do ano passado, quando os egípcios levaram a melhor nos pênaltis depois do empate em 0 a 0 no tempo normal.

Confronto definido! 🆚🇪🇬 Nosso adversário na semifinal do Mundial de Clubes será o Al-Ahly (EGI) e nós vamos #JuntosPeloBi! 💪 🗓 08/02

🇧🇷 13h30 | 🇦🇪 20h30#AvantiPalestra pic.twitter.com/84Hq693r7N — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 5, 2022