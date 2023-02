Al Ahly vence Auckland no 1º jogo do Mundial e segue no caminho do Real

O Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos, começou oficialmente nesta terça-feira, 1º. Na partida de abertura, válida pelo playoff do torneio, o Al Ahly, do Egito, venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, no Grand Stade de Tanger, e está classificado às quartas de final. Os gols da partida foram marcados por Hussein El Shahat, Mohamed Sherif e Percy Tau.

O vice-campeão africano – que se classificou na vaga do país-sede porque o campeão marroquino, Wydad Casablanca, também venceu a Liga dos Campeões da África – não encontrou dificuldades no jogo. O placar foi aberto nos acréscimos do primeiro tempo com chute colocado, de fora da área, do atacante El Shahat. Aos 10 minutos da segunda etapa, Sherif saiu cara a cara com o goleiro e marcou com categoria. Já no fim da partida, Percy Tau garantiu a classificação.

Com isso, os egípcios avançam às quartas de final e vão encarar o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no sábado, 4, às 14h30 (de Brasília), no mesmo estádio. O vencedor deste confronto será o adversário do Real Madrid na semifinal.

Também no sábado e pelas quartas de final, Wydad Casablanca e Al-Hilal duelam um pouco mais cedo, às 11h30 (de Brasília). Quem vencer pega o Flamengo na fase seguinte.