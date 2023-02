O Al Ahly enfrenta o Real Madrid nesta quarta-feira, 8, às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa querendo repetir a zebra que passeou no Marrocos na eliminação do Flamengo para o Al-Hilal e assim chegar pela primeira vez na decisão do torneio. O clube egípcio é o maior vencedor da Liga dos Campeões Africana, o que faz dele o segundo time que mais vezes disputou o torneio da Fifa.

A equipe da cidade do Cairo, que herdou a vaga do país-sede já que o campeão marroquino, Wydad Casablanca, é o atual campeão da Liga dos Campeões da África, chega para o confronto contra o atual campeão da Champions de duas vitórias. No play-off, venceu o Auckland City, da Nova Zelândia, por 3 a 0, e pelas quartas de final despachou o Seattle Sounders, dos EUA, por 1 a 0.

Histórico de peso

Fundado em 1907, o Al Ahly é um dos clubes mais populares do mundo e o maior do continente africano. Tanto em quantidade de títulos quanto de torcida. Já conquistou 42 vezes o Campeonato Egípcio e 37 a Copa do Egito – seu principal rival, o Zamalek, com quem faz o ‘Dérbi do Cairo’, por exemplo, conquistou 14 vezes.

Curiosamente, é o segundo time de futebol com mais títulos internacionais do mundo, só atrás do Real Madrid- são 27 dos espanhóis contra 24 dos egípcios. Tamanha conquistas, em 2021, o clube precisou expandir as prateleiras da sala de troféus

Al Ahly are adding new trophy cabinets because there is no space in their existing ones!

They have won so many trophies that they keep having to install new trophy cabinets! pic.twitter.com/P5pnRPtCQn

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) June 16, 2021