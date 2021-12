Agente sinaliza saída do Dortmund e cita 4 possíveis destinos para Haaland

O atacante norueguês Erling Haaland, de 21 anos, deverá ser o grande nome do mercado de transferências do futebol europeu. Autor de 17 gols em 13 jogos da atual temporada, da qual passou boa parte lesionado, o jogador deve deixar o Borussia Dortmund, revelou o seu agente, o controverso empresário italiano Mino Raiola, nesta sexta-feira, 10.

Em entrevista ao canal alemão Sport 1, Raiola mencionou quatro clubes como possíveis destinos para Haaland. “Haaland pode e dará o próximo passo. Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona e Manchester City: esses são os grandes clubes para onde ele pode ir. Quando nos mudamos para Dortmund, todos sabíamos que chegaria esse momento”, afirmou o empresário, que tem outros clientes famosos como Zlatan Ibarhimovic, Gianluigi Donnarumma e Paul Pogba.

“Pode ser neste verão, quem sabe no verão seguinte. Mas existe uma grande possibilidade de Erling ir embora neste verão. Veremos”, completou Raiola. O atacante canhoto de 1.94 metros chegou a Dortmund em janeiro do ano passado, comprado por 20 milhões de euros (126 milhões de reais pela cotação atual) e fez sucesso imediato.

Só em jogos de Bundesliga, Haaland acumula 51 gols em 54 jogos pela equipe alemã. Sua lesão coincidiu com o período em que o Dortmund foi eliminado na primeira fase da atual Liga dos Campeões e com a perda da classificação da Noruega para a Copa do Mundo. Atualmente, seu passe está avaliado em cerca de 150 milhões de euros (mais de 950 milhões de reais).