Agenda do Carnaval: onde assistir aos melhores jogos do fim de semana

O mundo do futebol terá agenda agitada neste fim de semana com partidas pelos estaduais e, principalmente, pelo futebol europeu. No sábado de Carnaval, 18, a Inglaterra colocará novamente a prova a liderança da Premier League.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Arsenal e Manchester City, que estão empatados com 51 pontos cada, entram em campo diante de Aston Villa e Nottingham Forest, respectivamente. No mesmo dia, o Liverpool encara um embalado Newcastle, quarto colocado com 41.

Pelo Carioca, o Flamengo terá o Resende como adversário ainda cercado por muita pressão após a decepção no Mundial de Clubes. Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro são outros grandes que jogarão pelos estaduais no mesmo dia.

No domingo, 19, PSG, Manchester United, Barcelona, Tottenham, Atlético de Madri dão continuidade a sequência de bons jogos. Pelo Paulistão, o Santos recebe a Portuguesa, enquanto o Corinthians o Mirassol.

Confira os horários e onde assistir aos melhores jogos de sábado e domingo:

SÁBADO, 18

Inglês

9h30

Aston Villa x Arsenal – ESPN e Star+

12h

Nottingham Forest x Manchester City – ESPN e Star+

Chelsea x Southampton – Star+

14h30

Newcastle x Liverpool – ESPN e Star+

Espanhol

17h

Osasuna x Real Madrid – ESPN e Star+

Alemão

11h30

Borussia M’Gladbach x Bayern de Munique – OneFootball

Italiano

14h

Monza x Milan – ESPN 4 e Star+

16h45

Inter de Milão x Udinese – Star+

Continua após a publicidade

Carioca

16h

Resende x Flamengo – Bandeirantes e Bandsports

Gaúcho

16h30

São Luiz x Grêmio – Globo, SporTV e Premiere

Mineiro

16h30

Atlético-MG x Patrocinense – Globo e Premiere

19h

Villa Nova-MG x Cruzeiro – Premiere

DOMINGO, 19

Francês

9h

PSG x Lille – ESPN e Star+

Inglês

11h

Manchester United x Leicester – ESPN e Star+

13h30

Tottenham x West Ham – Star+

Espanhol

14h30

Atlético de Madri x Athletic Bilbao – ESPN 4 e Star+

17h

Barcelona x Cádiz – Star+

Paulistão

16h

Santos x Portuguesa – Premiere e Paulistão Play

18h30

Corinthians x Mirassol – TNT e HBO Max