AFA suspende rodada do Campeonato Argentino após atentado a Kirchner

A Associação de Futebol Argentino (AFA) suspendeu a rodada do campeonato nacional que aconteceria nesta sexta-feira, 2, por causa do atentado sofrido pela vice-presidente do país, Cristina Kirchner, na noite da última quinta-feira, 1º. O presidente argentino Alberto Fernández repudiou o ato de violência e decretou feriado nacional.

“A AFA expressa seu mais enérgico repúdio ao ocorrido com a Vice-Presidente da Nação, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. E fazemos um chamado à sociedade como um todo alertando que a violência de qualquer ordem nunca é o caminho”, diz comunicado emitido pela entidade.

A tentativa de assassinato aconteceu enquanto Kirchner, ex-presidente do país e também presidente do Senado, chegava em sua casa, no bairro da Recoleta. Cristina foi acenar a apoiadores quando um infiltrado chegou bem perto e apontou contra ela uma arma calibre 38, carregada com cinco balas, que falhou no momento do disparo.

O homem foi preso pela polícia e se chama Fernando Andrés Sabag Montiel. Filho de pai chileno e mãe argentina, nasceu no Brasil, mas se mudou há pelo menos 20 anos para o país em que reside até hoje. O atirador tem tatuagens de símbolos ligados a movimentos neonazistas e recebeu uma advertência em 2021 por carregar uma faca.

O Campeonato Argentino está na 17ª rodada. O Atlético Tucumán é o líder com 32 pontos, seguido pelo Huracán, com 31. River Plate e Boca Juniors são sexto e sétimo colocados, respectivamente, ambos com 26 pontos.

