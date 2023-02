Advogados de Daniel Alves dizem que vídeos desmentem a vítima

Enquanto Daniel Alves segue preso preventivamente acusado de agressão sexual em uma boate da Espanha, a defesa do jogador busca a liberdade do cliente. Para isso, o advogado Cristóbal Martell contesta o relato da vítima com uma interpretação das imagens de segurança da casa de festas Sutton, segundo divulgado pelo espanhol El Periódico.

De acordo com a publicação, o recurso apresentado pela defesa argumenta dizendo que as imagens capturadas colocam em contradição a versão da mulher, que é a base da decisão da juíza que colocou Daniel Alves na cadeia, sem possibilidade de pagar fiança.

O advogado do acusado questiona o relato da vítima e a suposta agressão sexual, dizendo que “a visão desapaixonada das imagens capturadas pelas câmeras de segurança da Sutton é suficiente para colocar em dúvida severa algumas afirmações elevadas quase à categoria de fato provado”.

“Nota-se a entrada da denunciante, da sua prima e da sua amiga, e durante 20 longos minutos observa-se cinco pessoas convivendo de uma forma lúdica e festiva, que está bem longe de ser um contexto e um cenário de ‘intimidação ambiental'”, continua o texto do recurso.

Os advogados também defendem que Daniel Alves entrou no banheiro desacompanhado, e justificam a mudança de versão durante os depoimentos. Inicialmente, o lateral-direito havia dito que não conhecia a mulher; depois, admitiu ter tido relação sexual com ela – consensual, segundo ele. “Uma negativa de início encontra uma explicação natural na vontade de preservar sua mulher e seus filhos de uma conduta talvez imprópria de relação sexual”.

Segundo a imprensa espanhola, para obter a liberdade do jogador, o advogado pode propor desde o uso de uma pulseira eletrônica (semelhante à tornozeleira usada no Brasil) até a necessidade de o acusado comparecer diariamente a tribunais.

As provas contra Daniel Alves

Também pesam contra o jogador evidências no sentido contrário. A policia catalã encontrou sêmen no banheiro em que ele teria cometido a agressão sexual, segundo informações do jornal espanhol El Mundo.

O periódico diz que a polícia recolheu o material no local no dia do crime, logo após a vítima relatar ter visto uma mancha branca no local. A polícia então teria conservado o material.

Ainda segundo o jornal, os resultados dos exames realizados pela vítima seriam insuficientes para comparação e, por isso, o juizado responsável pela investigação pode solicitar a coleta de DNA de Daniel Alves.

De acordo com a versão da mulher, ela seguiu Daniel Alves até o local e, ao perceber que se tratava de um banheiro, tentou sair, mas foi impedida pelo jogador. Ele então teria batido nela e a forçado a ter relação sexual.

Encarcerado há 10 dias, o ídolo do Barcelona está no presídio Brians 2, dividindo cela com um brasileiro chamado Coutinho, que foi segurança de Ronaldinho Gaúcho e condenado por estupro de menor.