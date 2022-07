Adeus de Fred, Brasileirão embolado e mercado: o resumo do fim de semana

O Campeonato Brasileiro embolou de vez, principalmente na parte de cima da tabela. O fim de semana marcou a 16ª rodada da competição com empates e tropeços de times do G4, além da despedida de Fred dos gramados e alguns marcos históricos de outros ídolos. A seleção brasileira também estreou com vitória na Copa América feminina e, no mercado, Fabián Balbuena está cada vez mais perto do retorno à Itaquera. Confira um resumo de como foi o fim de semana:

Brasileirão pegando fogo

A rodada teve início no sábado, com o Red Bull Bragantino goleando o Avaí por 4 a 0. Mais tarde, no Maracanã, o Fluminense recebeu o Ceará e venceu por 2 a 1 na despedida de Fred – o resultado deixou o tricolor no G-4. Já no domingo, Corinthians e Flamengo fizeram uma prévia das quartas de final da Libertadores e o Timão levou a melhor por 1 a 0 e com gol contra de Rodinei. O resultado colocou o alvinegro de volta à briga pelo topo O líder Palmeiras, por sua vez, entrou em campo no Castelão e empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, em partida marcada por um apagão de energia no estádio. Podendo roubar a posição do Verdão, o Atlético-MG recebeu o São Paulo e não conseguiu balançar a rede, amargando um empate em 0 a 0.

O adeus de Fred

Aos 38 anos, o atacante Fred entrou em campo pela última vez como profissional no último sábado, 9. O ídolo do Fluminense se despediu com festa no Maracanã e vitória tricolor por 2 a 1 diante do Ceará. Fred balançou a rede 199 vezes em 381 jogos com a camisa do clube carioca, além de ser bicampeão brasileiro (2010 e 2012) e carioca (2012 e 2022).

600 vezes Cássio e 300 vezes Fábio Santos

A noite foi especial também em Itaquera. O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 e a vitória não serviu apenas para colocar o Timão na vice-liderança, mas também marcou a partida de número 600 do goleiro Cássio com a camisa alvinegra e também a partida de número 300 do lateral Fábio Santos. Eles são os únicos remanescentes do título da Libertadores em 2012 e Mundial em 2013.

Estreia na Copa América

Logo na estreia, a seleção brasileira mostrou força e que briga pelo título da Copa América Feminina. As brasileiras encararam logo de cara a Argentina e golearam as rivais por 4 a 0 (dois gols de Adriana, um de Bia Zaneratto e um de Debinha). O Brasil encerrou a primeira rodada como líder do grupo B. A próxima partida acontece na terça, às 18h, diante do Uruguai.

Xerife retornando ao Brasil?

No mercado da bola, a janela de transferências segue aberta. Do outro lado do mundo, o zagueiro Balbuena rescindiu com o clube russo Dínamo de Moscou e está livre. O paraguaio tem o caminho aberto para retornar ao Brasil e o favorito é o Corinthians – clube em que o zagueiro conquistou dois Paulistas e o Campeonato Brasileiro de 2017. Na Inglaterra, o atual campeão Manchester City apresentou oficialmente a nova dupla de atacantes: Erling Haaland e Julián Álvarez. O norueguês vestirá a camisa 9 do clube e o argentino ficou com a 19.

