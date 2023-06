Ademir da Guia e Dudu lamentam poucas chances na seleção brasileira

Ademir da Guia, de 81 anos, e Dudu, de 31, são as grandes referências dos esquadrões mais vitoriosos do Palmeiras. Os ídolos de diferentes gerações são a atração principal da PLACAR 1500, já nas bancas e disponível em dispositivos iOS e Android. Durante a entrevista realizada no Palazzo Verde, um museu dedicado aos 109 anos de história do clube, Ademir e Dudu repassaram suas principais glórias e também trataram de uma infeliz coincidência que marca suas trajetórias.

Apesar de consagrados em território nacional, Ademir e Dudu receberam poucas chances na seleção brasileira – o primeiro atuou em 14 jogos e o segundo em apenas três. Ademir revelou que o desejo de vestir a amarelinha foi o maior combustível de sua carreira. Em diversos momentos do papo, ele citou o pai, o espetacular zagueiro Domingos da Guia, ídolo de Vasco, Boca Juniors, Flamengo e Corinthians nas décadas de 30 e 40, seu maior incentivador, o “Divino Mestre”, de quem herdou o apelido e a classe.

“Meu pai esteve no Mundial de 1938 na França, e eu tinha um desejo muito grande de também disputar uma Copa. Hoje notamos que os brasileiros não dão mais a importância à seleção como antes, os jogadores estão todos lá fora, às vezes nem conhecemos quem é, então ficou um pouco mais distante. Mas acho fundamental o Palmeiras estar sempre levando dois ou três jogadores para a seleção brasileira”, afirmou, Ademir, dando a deixa para o caso de Dudu.

“Eu ficaria muito feliz de ter disputado uma Copa do Mundo e outras competições pela seleção, mas sinceramente não troco minha história por nada que estou construindo pelo Palmeiras”, cravou o 7.

Uma viagem aos arquivos de PLACAR, porém, pode servir de incentivo ao atual ídolo. Na edição de 3 de novembro de 1972, o Divino parecia ter jogado a toalha sobre as chances de receber um chamado de Zagallo. “Eu não vou, não devo e nem quero ser convocado. Não vou porque se não me deram uma oportunidade no México é que não vão me dar na Alemanha”, desabafou.

No entanto, ele realizaria seu sonho de disputar uma Copa, dois anos depois, aos 32 anos – embora só tenha sido chamado a campo na disputa do terceiro lugar, contra a Polônia, que venceria.

Na próxima Copa, em 2026, Dudu terá 34 anos. Ele diz não ter desistido do sonho. “Enquanto estiver num grande clube, não podemos desistir, mas sei que é um sonho distante. Tenho de fazer o melhor no meu dia a dia no Palmeiras, isso é o que vai me credenciar”, desconversou o atacante preterido por Tite.

Na entrevista, os dois repassaram diversos temas, como os maiores rivais, títulos e treinadores mais importantes, e muito mais. Ao longo dos próximos dias, o site de PLACAR divulgará novos trechos da entrevista.