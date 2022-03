Abramovich tem bens congelados, e Chelsea não pode nem vender ingressos

O bilionário Roman Abramovich, dono do Chelsea, teve seus bens congelados nesta quinta-feira, 10, pelo governo do Reino Unido, como parte de uma série de sanções promovidas contra magnatas russos ligados ao presidente do país, Vladimir Putin, por causa da guerra na Ucrânia. Com isso, o clube de Londres está proibido de contratar jogadores, abrir suas lojas oficiais e até de vender ingressos para os jogos.

Com a punição, apenas torcedores que já tenham comprado no início da temporada o carnê de ingressos para os jogos em casa poderão ir às partidas. As lojas do clube já não abriram nesta segunda-feira, e nem mesmo o hotel do clube na sede de Stamford Bridge pode receber novos hóspedes.

This is the extraordinary situation the current European champions Chelsea finds itself in. pic.twitter.com/RGvvYXj4Vw — tariq panja (@tariqpanja) March 10, 2022 Continua após a publicidade

Em meio à pressão de autoridades britânicas por causa de sua proximidade com Putin, Abramovich colocou o Chelsea à venda na semana passada, mas esse processo também está em suspenso no momento, por causa do congelamento dos bens do bilionário. Ele já entregou o comando das operações diárias do clube aos curadores da fundação de caridade do atual campeão europeu.

A secretaria de sanções financeiras do tesouro britânico divulgou nota em que afirma que “Abramovich é um proeminente empresário russo e um oligarca pró-Kremlin (sede do governo russo). Ele é associado a uma pessoa que está envolvida na desestabilização da Ucrânia e na ameaça de sua integridade territorial, soberania e independência, Vladimir Putin, com quem Abramovich tem uma relação próxima há décadas”.

O Chelsea também emitiu um comunicado oficial, no qual diz que o governo britânico permitiu que o clube continuasse a exercer “certas atividades” – entre elas, o futebol. Desta forma, o jogo contra o Norwich, marcado para as 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira, pelo Campeonato Inglês, está mantido, assim como a partida do time feminino contra o West Ham, às 16h45.

