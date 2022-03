Abel Ferreira x imprensa: ataques pessoais extrapolam críticas ao técnico

Bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, o treinador Abel Ferreira nunca viveu uma lua de mel com a imprensa. De personalidade forte, o português é intenso em todos os momentos do jogo, das reclamações com a arbitragem às coletivas, em que ironiza com frequência posições de profissionais de mídia. Comumente criticado por um estilo de jogo supostamente defensivo, o técnico recentemente viu os comentários extrapolarem para a esfera dos ataques pessoais.

O ápice dessa escalada aconteceu na última segunda-feira, 14. Durante o programa Papo de Craque, da Rádio Transamérica, o jornalista Paulo Morsa atacou o português: “Não estou dizendo que ele é mau treinador. Estou falando que ele como ser humano é uma desgraça, um idiota. Ele é um boçal. Ele não tem educação. Ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano. Não estou falando como técnico, que ele sabe fazer. Com time bom ou ruim, o esquema dele de retranca será sempre o mesmo”. O Palmeiras suspendeu o atendimento aos profissionais da rádio após o episódio.

“Como ser humano, Abel Ferreira é uma desgraça. Ele não tem educação. Ele é idiota, boçal, arrogante e prepotente.” 🎙 Paulo Morsa, Na Transamerica pic.twitter.com/urSLDe9Iof — FUTEBOL INFO (@FUTEBOLINFO7) March 14, 2022

Dias antes, o pivô de outra polêmica com o treinador foi Neto, ex-jogador e apresentador da Band. Após uma alfinetada do técnico em comentaristas, o atleta aposentado disparou: “A sua mãe sabe mais? Sabe fazer bacalhau, sabe fazer cacetinho? A minha mãe sabe de futebol, talvez a sua não saiba”. A postura do comunicador, que colocou as mãos perto da área genital, viralizou nas redes e foi vista por internautas como desrespeitosa. Abel cogitou processar o apresentador, mas depois recuou.

Em um tom mais comedido, outra fala que causou revolta na torcida palmeirense foi a de Eugênio Leal, comentarista dos canais ESPN, logo após a classificação do Palmeiras à final da Libertadores de 2021. “Se Abel durante o jogo conseguiu conseguiu estar frio, eu acho que depois ele também devia ter tido cabeça pra não falar um monte de besteira. E a gente nem colocou a maior parte das besteiras que ele falou, porque ele foi supremacista, quando ele exalta a Europa contra a América do Sul, quando ele fica batendo no peito pra falar de Portugal”.

Explosivo, Abel já cobrou da imprensa brasileira a prática de um jornalismo ‘sério e verdadeiro’. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Santos pelo Paulistão, no último domingo, 13, o técnico ironizou as críticas: “Nossa equipe é um bocadinho retranqueira. Jogamos atrás, não criamos oportunidade de gol, não propõe, não ganha, não bate recordes”.

Também depois de garantir vaga na final da Libertadores no ano passado, o treinador saiu do sério na coletiva pós-jogo e atacou um suposto vizinho: “No final, em que apontei para a câmera, não foi para nenhum jogador ou treinador do Atlético-MG. Eu tenho um vizinho no meu prédio que é um chato, foi diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda na minha casa, quem sabe o que acontece na minha casa, sou eu, e não ele”.

A cena do Abel PISTOLA no fim do jogo, todo mundo viu. Mas o motivo é INUSITADO DEMAIS 😂😂 O recado foi pro vizinho de apartamento?! pic.twitter.com/2YhTaGA4ZK — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) September 29, 2021

Enquanto isso, dentro de campo, o Palmeiras corresponde. Invicto há oito jogos, desde o Mundial de Clubes, o time do treinador português é líder geral do Campeonato Paulista, com oito vitórias, dois empates, 14 gols feitos e um sofrido em dez jogos. Nesse hiato entre a derrota para o Chelsea e a classificação garantida no estadual, o alviverde ainda conquistou o título inédito da Recopa Sul-Americana, sobre o Athletico Paranaense.

