Abel Ferreira sugere Endrick fora da lista do Palmeiras no Mundial

O destaque do garoto Endrick, de apenas 15 anos, na Copa São Paulo de Futebol Júnior fez crescer os olhos da torcida do Palmeiras. Depois do jovem atacante treinar com o time principal, havia a expectativa de seu nome constar entre os inscritos para o Mundial de Clubes. O técnico Abel Ferreira, porém, pregou cautela em entrevista coletiva neste domingo, 23.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Em relação ao Endrick, nós vamos para o Mundial e se o clube achar por bem comprar uma passagem para ele e para a família para a Disneylândia, é o que ele precisa. Ele tem 15 anos, ainda é um garoto, e eu gosto de dar tempo ao tempo para esses jogadores.”, disse o treinador depois da vitória do Verdão sobre o Novorizontino na abertura do Paulistão.

Endrick segue com a equipe sub-20 do Palmeiras, que se classificou para a final da Copinha e vai enfrentar o Santos na próxima terça-feira, 23. Sua estreia no time profissional deve acontecer após a competição, mas Abel Ferreira parece não ter pressa.

“Ainda no jogo de ontem ele não jogou a partida inteira, e acho muito boa essa gestão que fazem na base. Não tenham pressa e ansiedade. Mais cedo ou mais tarde, seguramente jogará na equipe principal. Mas agora ele precisa brincar, porque só tem 15 anos”, completou o treinador.

Mesmo com tão pouca idade, Endrick anotou cinco gols na campanha do Palmeiras na Copinha. O último deles foi um golaço de bicicleta nas quartas de final, contra o Oeste. Ainda durante a fase de grupos, ele chegou a desfalcar o time para completar um treino da equipe principal e teve o primeiro contato com Abel Ferreira.