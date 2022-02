Abel Ferreira sobre final do Mundial: ‘Davi x Golias. Nunca vendi ilusões’

Pouco depois de garantir a vaga na final do Mundial de Clubes ao vencer o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, nesta terça-feira, 8, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se referiu à decisão do torneio como um “Davi contra Golias” e admitiu que o favoritismo está do outro lado. Ele reconheceu que o mais provável é enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, que faz a outra semifinal nesta quarta, 9, contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.

“A final é Davi contra Golias, nunca vendi ilusões a ninguém. Vamos ver quem será nosso adversário. Tudo que tínhamos que fazer, foi feito. O treinador do Al Hilal é português (Leonardo Jardim), trabalhei com ele no Sporting de Portugal, é um amigo. Quando acreditamos e temos fé, tudo é possível. Agora vamos desfrutar, competir. E temos um propósito: ganhar”, disse Abel ao Bandsports.

A final do Mundial acontece às 13h30 (de Brasília) do próximo sábado, 12. O Palmeiras vai disputar a decisão pela primeira vez, depois de ter sido eliminado na semifinal do ano passado pelo Tigres, do México. Segundo Abel, o que foi determinante para o Verdão passar de fase desta vez e superar o Al Ahly foi o “equilíbrio”.

“Somos uma família, perdemos juntos, ganhamos juntos. Gosto de na minha vida ter muito equilíbrio, e foi o que nos fez ganhar hoje, respeitando o adversário. Seguimos o plano, as coisas são muito claras. Digo claramente o que é preciso ser feito. Mas isso é só 30%, o restante tem a ver com o caráter deles. Eu corro por ti, você corre por mim”.

“Foi uma vitória justa de uma equipe inteligente, de uma equipe que já perdeu também. Fico contente de estarmos em quase todas as finais, em umas perdendo, em outras ganhando”, completou o treinador.

