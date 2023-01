Abel Ferreira passa Felipão e chega ao sétimo título com o Palmeiras

O Palmeiras alcançou o título inédito da Supercopa do Brasil neste sábado, 28, no estádio Mané Garrincha. A vitória por 4 a 3 contra o Flamengo marcou também a sétima conquista do técnico Abel Ferreira no comando do Verdão e colocou o português à frente do ídolo Felipão em número de conquistas pelo clube.

O desempenho do Palmeiras nos últimos três anos deixou seu torcedor acostumado ao grito de campeão. Desde que Abel Ferreira chegou ao clube, em 2020, levantar troféus e somar títulos virou detalhe.

Nas últimas temporadas, o português somou sete conquistas: Libertadores (2x), Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Paulistão e a mais recente, Supercopa do Brasil.

A vitória contra o Flamengo e título da Supercopa do Brasil colocou Abel Ferreira à frente de Luiz Felipe Scolari no ranking de maiores vencedores do Palmeiras. O técnico brasileiro, já aposentado e ídolo indiscutível do Verdão, gritou ‘campeão’ seis vezes.

O português agora mira Vanderlei Luxemburgo e Oswaldo Brandão para fazer ainda mais história com o Palmeiras e se tornar o técnico mais vitorioso do clube.

Confira o ranking:

1º) Oswaldo Brandão (10 títulos);

2º) Vanderlei Luxemburgo (8 títulos);

3º) Abel Ferreira (7 títulos);

4º) Ventura Cambon (7 títulos);

5º) Felipão (6 títulos).

Abel Ferreira no comando do @Palmeiras: ⚔️ 186 jogos

✅ 107 vitórias

⚖️ 45 empates

❌ 34 derrotas

📊 65.6% aproveitamento

⚽️ 317 gols marcados

🚫 150 gols sofridos

🛠 407 grandes chances (!)

🔓 226 grandes chances cedidas

🏁 10 finais (!)

🏆 7 títulos (!) Espetacular. 🇵🇹👏 pic.twitter.com/pvMGCkJ7zH — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) January 28, 2023