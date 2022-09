Abel Ferreira faz participação especial em divulgação de filme da Netflix

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, chamou atenção das redes sociais nesta quinta-feira,1º, e não foi à beira do campo, onde está acostumado a ser protagonista. O treinador português participou da chamada promocional do filme ‘Vizinhos’, que estreou hoje no streaming da Netflix. A bem-humorada atuação faz referência a uma frase dita por ele em entrevista coletiva no ano passado.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Abel aparece com destaque no vídeo de promoção do filme, que conta a história de um personagem vivido pelo humorista Leandro Hassum que tem problemas com seu vizinho. “Esse cara também entende de vizinho chato, é?”. A brincadeira remete à frase dita por Abel Braga na coletiva pós-jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, pela semifinal da Libertadores de 2021.

Não é uma indireta pra ninguém não, mas tem uns vizinhos que são chatos, né? O Abel Ferreira concorda comigo. Meu novo filme Vizinhos já tá disponível. pic.twitter.com/VUlN4gp8IU — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 1, 2022

“No final, em que apontei para a câmera, não foi para nenhum jogador ou treinador do Atlético Mineiro. Eu tenho um vizinho no meu prédio que é um chato, foi diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado porque quem manda na minha casa, o que sabe o que acontece na minha casa sou eu e não ele”, disse Abel, à época e completou: “Então, calado! Quem trabalha dentro do meu CT sou eu e meus jogadores. Defendo meus jogadores porque são os melhores. Então, para meu vizinho: ‘shiu!’”, finalizou.

Continua após a publicidade

A assessoria de Abel contou a PLACAR que o treinador é um grande fã de filmes e séries da Netflix e ficou muito feliz com o convite.

Confira fotos da gravação:

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!