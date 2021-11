Abel Ferreira entra para o seleto clube de bicampeões da Libertadores

O título do Palmeiras neste sábado, 27, alçou não apenas o clube paulista a uma posição já ocupada antes por São Paulo, Santos e Grêmio – até então os únicos brasileiros tricampeões da Libertadores. Pessoalmente, a conquista também põe Abel Ferreira em um seleto grupo ao lado de Telê Santana, Luiz Felipe Scolari, Marcelo Gallardo e tantos outros técnicos que repetiram por mais de uma vez a conquista da competição.

A Libertadores, curiosamente, é especialista em formar bicampeões. Já nas duas primeiras edições, em 1960 e 1961, consagrou o uruguaio Roberto Scarone, treinador do Peñarol, como o primeiro deles. O feito se repetiu na sequência, em 1962 e 1963, com Lula no Santos e com o argentino Manuel Giúdice, em 1964 e 1965, pelo Independiente.

O também argentino Pedro Dellacha foi o primeiro bicampeão em anos alternados: 1972 e 1975, ambos pelo Independiente. Antes dele, outro compatriota, Osvaldo Zubeldía conseguiu um feito inédito e sagrou-se tricampeão pelo Estudiantes entre 1968 e 1970.

Entre os brasileiros, somente Telê Santana conseguiu o bicampeonato de forma sequencial, curiosamente exatos 30 anos após Lula, com o inesquecível São Paulo de Zetti, Raí, Muller, Cafu, Palhinha e tantos outros em 1992 e 1993.

Depois dele, Felipão em 1995 com o Grêmio e 1999 com o Palmeiras, além de Paulo Autuori, campeão em 1997 com o Cruzeiro e 2005 com o São Paulo, também atingiram duas conquistas.

Também encorpam a lista de bicampeões nomes como o do uruguaio Luis Cubilla, campeão com o Olimpia em 1979 e 1990. Os únicos que ultrapassaram a marca de duas taças são Zubeldía e o também argentino Carlos Bianchi, dono de quatro títulos da competição – o primeiro deles com o Vélez Sarsfield, em 1994, e outros três com o Boca, em 2000, 2001 e 2003.

PLACAR lembra todos os bicampeões da competição: (ESCOLHER A TABELA COM O CAMPEÃO ABEL OU RENATO)

