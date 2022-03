Abel Ferreira busca Paulistão inédito após críticas por vice em 2021

Desde que chegou ao Palmeiras, há 15 meses, Abel Ferreira conquistou quatro títulos. Vencedor de duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana, o português por enquanto não venceu o Campeonato Paulista – na edição passada, em 2021, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotado pelo São Paulo e viveu o momento de maiores críticas sobre seu trabalho, incluindo pichações nos muros do CT do clube. Neste ano, o alviverde está invicto no torneio e tem como adversário nas quartas de final do estadual o Ituano, atual campeão da Série C. Avançar significa manter viva a busca pelo troféu inédito na carreira do técnico.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na ocasião do vice para o São Paulo, em maio de 2021, o time de Abel havia chegado à decisão com o fardo de três derrotas recentes: na Supercopa do Brasil, para o Flamengo, na Recopa Sul-Americana, para o Defensa y Justicia, da Argentina, e no Mundial de Clubes, com uma eliminação precoce frente ao Tigres, do México. Além disso, o treinador era questionado por um estilo de jogo supostamente mais focado na defesa.

A situação atual, no entanto, é diferente. Nos últimos 21 jogos, a única derrota palmeirense foi para o Chelsea, na final do Mundial, e uma primeira fase praticamente irretocável de Paulistão animou o torcedor. Das 12 partidas, o alviverde venceu nove, empatou três, marcou 17 gols e sofreu apenas três. Em grande fase, Abel é exaltado pelo público e qualquer atrito do técnico com a imprensa causa burburinho na torcida. A relação com a arquibancada está em alta.

Pela boa fase de grupos, o Palmeiras vai decidir todas as eliminatórias em casa. O primeiro rival é o Ituano, atual campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Além da diferença técnica clara entre as equipes, se o retrospecto for levado em conta, o alviverde tem ainda mais vantagem: marcou 10 gols nos últimos três jogos contra o Galo de Itu. O time do interior, no entanto, vive boa fase, tem um dos melhores ataques da competição e fez jogo duro para todos os adversários da primeira divisão enfrentados que encarou neste Paulistão. A bola rola nesta quarta-feira, 23, às 21h35 (de Brasília).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!