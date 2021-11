Abel explica escalação: ‘Tenho um plano a seguir, sei o que estou fazendo’

O técnico Abel Ferreira demonstrou irritação na entrevista posterior à derrota do Palmeiras por 2 a 0 para o São Paulo, na noite da última quarta-feira, 17. O treinador lusitano foi especialmente criticado pela torcida, que encheu o Allianz Parque, por ter mandado a campo quase todo reserva, visando descansar o time titular para a final da Libertadores, dia 27, diante do Flamengo.

Uma vitória no clássico teria deixado o rival São Paulo à beira da zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, Abel escalou apenas Weverton, titular indiscutível, e mandou a campo Rony e Raphael Veiga no fim, com a partida já estava praticamente resolvida. O português disse ter “um plano a seguir” e voltou a criticar o calendário brasileiro.

“Nós temos um elenco formado por 28 jogadores. Em muitos momentos e circunstâncias, quando estamos todos disponíveis, nós somos uma equipe forte e competitiva. Vou voltar a repetir para quem está em casa: quando estamos todos disponíveis, somos uma equipe forte e competitiva, e hoje tivemos que tomar decisões de risco, e eu estou aqui para assumir os riscos, estou aqui para assumir as responsabilidades”, disse, em tom firme.

“É mais fácil chegar aqui e jogar contra o nosso rival, o São Paulo, com o melhor elenco. Vocês iam nos chamar de malucos. Eu sei o que estou fazendo”

“Perdemos contra o São Paulo, parabéns ao São Paulo. O São Paulo está lutando para não cair, certo? O Grêmio está lutando para não cair, certo? O Santos, que foi no ano passado para a final da Libertadores está lutando para não cair, certo? Portugal, que é Portugal, não se classificou de forma direta para a Copa. Itália, que foi campeã da Eurocopa há pouco tempo, vai agora aos playoffs. Isso para dizer que é muito difícil, dar muito trabalho continuar com o sarrafo em cima”, prosseguiu o treinador.

“Estou chateado, estou triste porque não queria ter perdido, porque confio nos meus jogadores. Foi este elenco que deu alegrias ao nosso clube e este elenco vai continuar a dar. Fazemos todos os ajustes que tivermos que fazer: treinador, jogador, o que for. Agora, como disse, me pagam para tomar decisões, decisões difíceis. É mais fácil chegar aqui e jogar contra o nosso rival, o São Paulo, com o melhor elenco. Vocês iam nos chamar de malucos. Eu sei o que estou fazendo. Vamos seguir o plano até o fim, aconteça o que acontecer. Portanto, é o que digo aos meus jogadores: ‘confiem, trabalhem, continuem a lutar, porque é muito difícil manter o sarrafo ao nível que nós mantivemos, com tudo que aconteceu ao longo desta época, desde o início até o final, e no final, seguramente, queremos fazer o balanço de toda esta época a todos os níveis”, finalizou sobre a questão.

Abel ainda disse que deixou o campo cinco minutos antes do apito final, pois estava irritado com a arbitragem. “Como dizem aqui, estou pendurado. Se falei bem da arbitragem no último jogo, hoje saí de campo para não levar amarelo. Sai para não ser expulso ou levar amarelo, e para estar com os jogadores no próximo jogo.” Por fim, o atual campeão da Libertadores pediu o apoio da torcida para a segunda final continental seguida. “Tem de acreditar naquilo que estamos fazendo. Há um ano ninguém tinha esperança nessa equipe, ganhamos dois grandes títulos 21 anos depois, uma Libertadores e a Copa, quando ninguém dava nada por esses jogadores (…) Eu não faço milagres, não há magia com a forma que está organizado e feito o calendário.”

Com a derrota, o Palmeiras permaneceu em terceiro na tabela do Brasileirão, mas agora praticamente fora da disputa pelo título, já que tem 58 pontos, 13 a menos que o líder Atlético-MG.

