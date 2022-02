Abel e portugueses são o segredo de finalistas, mas nunca ganharam Mundial

ABU DHABI – Por trás do sucesso do brasileiro Palmeiras, do saudita Al Hilal, do inglês Chelsea ou do egípcio Al Ahly, os quatro finalistas da atual edição do Mundial de Clubes, há algo em comum: treinadores portugueses, que passaram pelos clubes – e mudaram a sua história, para melhor, com títulos e uma evolução no estilo de jogar. Curiosamente, apesar do sucesso alcançado nos últimos anos, eles ainda têm um tabu para quebrar em se tratando da versão organizada no atual século pela Fifa. Jamais um técnico nascido em Portugal conseguiu vencer a competição.

Quem chegou mais próximo foi José Mourinho. Em 2004, montou o time do Porto que, com ele, se tornou campeão europeu e tinha os brasileiros Pepe, Carlos Alberto, Derlei e Diego, mas conquistou o título mundial, diante dos colombianos do Once Caldas, comandado pelo espanhol Victor Fernández.

Seis anos depois, Mourinho repetiu a dose com a Inter de Milão, que tornou-se campeã europeia com ele, mas venceu o Mundial de 2010, com o espanhol Rafa Benítez. Até quando o Porto deu a volta olímpica, em 1987, com o time que tinha os brasileiros Juary e Geraldão, o treinador que comandava o clube não era português, mas o sérvio Tomislav Ivic. Se o Palmeiras ganhar do Chelsea, neste sábado, 12, Abel Ferreira pode, definitivamente, entrar para a história.

Abel que levou o alviverde a ser bicampeão da Libertadores. Leonardo Jardim transformou o Al Hilal numa equipe capaz de incomodar o Chelsea. E tem Manuel José, decano do grupo e o treinador mais bem sucedido do Al Ahly, com quatro Copas da África e que levou o time em 2006 a um honroso terceiro lugar. Perdeu para o Internacional, que se sagraria campeão naquele ano, em um jogo complicado. E derrotou o Monterrey, do México, no jogo que definiu o pódio naquele ano.

Isso para não falar em Jorge Jesus, que até hoje deixa saudosos os torcedores do Flamengo, que encantava, vencia e que por um triz não derrotou o todo-poderoso Liverpool, em 2019, no Mundial do Qatar. O rubro-negro perdeu com um gol de Roberto Firmino, na prorrogação.

“Acho que a razão do êxito dos portugueses no futebol é a facilidade de adaptação que têm, sua enorme capacidade para trabalhar, a disciplina tática, a criatividade e a capacidade para motivar os jogadores para alcançar os objetivos”, diz Leonardo Jardim, atualmente no Al Hilal, depois de um ótimo trabalho no Monaco (ganhou o campeonato francês, em 2017, na frente do Paris Saint-Germain e ousou lançar o atacante Kylian Mbappé).

Não por acaso, há apenas nove anos, ele compartilhava as dependências do Sporting com um ex-lateral direito que começava a sua carreira de treinador nas categorias de base do clube da capital portuguesa. Seu nome? Abel Ferreira. “Até hoje trocamos mensagens e mantemos contato”.

Logo depois de vencer a Copa Libertadores, em 2021, o próprio Abel Ferreira deu a receita para o sucesso. “Os treinadores portugueses partilham conhecimento: gostamos de ir a colóquios, conversamos muito, dividimos experiências”.

O Flamengo já renovou sua aposta em um técnico português, Paulo Sousa. E o Corinthians quer por que quer um lusitano para sentar-se no seu banco de reservas. Depois de conversar com Jorge Jesus, Paulo Fonseca e Vitor Pereira, o novo alvo do Timão é Luís Castro, ex-Shakhtar, atualmente no Al Duhail, do Catar.

