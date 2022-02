Abel confirma Palmeiras com Piquerez contra Al Ahly; veja escalação

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no Estádio Al Nahyan, com lance a lance ao vivo no site de PLACAR. Em busca do título inédito, Abel Ferreira escalou o time com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga; Dudu e Rony.

A escolha pelos onze iniciais preservou uma estrutura bastante utilizada pelo treinador português. E surpreendeu, ao colocar Joaquín Piquerez, jogador que ficou afastado pela Covid-19.

O lateral-esquerdo uruguaio chegou aos Emirados após o grupo e participou de treinamentos nas vésperas. Mesmo assim, o treinador optou pelo atleta e descartou a opção de um esquema com três zagueiros.

