Abel chega a cinco títulos no Palmeiras e atinge marcas inéditas

O Palmeiras reverteu a derrota do jogo de ida e, com goleada por 4 a 0, foi campeão paulista em cima do São Paulo no Allianz Parque na tarde deste sábado, 3. Com isso, o técnico Abel Ferreira conquistou o seu quinto título pelo clube e atingiu novas marcas importantes na história do Verdão.

Antes mesmo da conquista, o treinador português já havia atingido marca importante ao chegar a sua nona final em apenas 16 meses de clube. Com isso, ele se tornou o segundo técnico da história do Palmeiras com mais finais eliminatórias disputadas, atrás apenas de Felipão, que é o recordista com dez decisões.

Já com o título, que veio com roteiro especial ao reverter o placar agregado com uma goleada sobre um rival, Abel Ferreira passa a ser o primeiro treinador da história do Palmeiras a conquistar ao menos um troféu de campeonato estadual, campeonato nacional e campeonato internacional.

Abel Ferreira também passa a ser o primeiro técnico estrangeiro a conquistar o Campeonato Paulista desde Béla Guttmann, que foi campeão pelo São Paulo em 1957. O último estrangeiro a ser campeão dirigindo o Palmeiras foi o uruguaio Ventura Cambon, em 1950. Já o último europeu foi o italiano Caetano De Domenico, em 1940.

Desde a estreia de Abel Ferreira, em outubro de 2020, o Palmeiras conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (20222), e agora o Paulistão de 2022. As conquistas em tão pouco tempo fizeram o português cair nas graças da torcida. Não à toa, ele teve sua imagem e a frase “cabeça fria, coração quente”, que dá nome ao seu livro, destacadas no mosaico realizado na entrada das equipes no Allianz Parque, na decisão deste sábado.

O título paulista foi o primeiro de Abel Ferreira após a renovação de seu contrato. No fim de março, o treinador assinou novo vínculo, que vale até o final de 2024, quando se encerra a gestão de Leila Pereira.

