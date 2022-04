Abel Braga entrega o cargo e não é mais treinador do Fluminense

Menos de um mês depois de conquistar o Campeonato Carioca com o Fluminense, Abel Braga deixou o comando da equipe. Nesta quinta-feira, 28, o experiente treinador entregou o cargo, após uma sequência de resultados ruins que culminou em novas vaias da torcida durante o empate por 0 a 0 com o Unión Santa Fe, na última terça, 26, pela Copa Sul-Americana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Esta foi a quarta passagem de Abelão pelo Tricolor, clube pelo qual ele conquistou três Campeonatos Carioca (2005, 2012 e 2022) e um Brasileirão (2012). Contratado no início do ano, ele comandou a equipe em 26 jogos, com 17 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O técnico Abel Braga e a Diretoria do Fluminense se reuniram esta manhã com o elenco para comunicar a decisão, em comum acordo, de seguir um novo caminho. O técnico Abel Braga se desligou, hoje (28/04), do comando do elenco principal do futebol. pic.twitter.com/GQHJSsYhIb — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 28, 2022

Apesar do título estadual que não vinha havia 10 anos, com vitória na final em cima do rival Flamengo, Abel amargou a grande decepção de ter sido eliminado na pré-Libertadores, para o Olimpia, do Paraguai, em março. Nas últimas partidas em casa, o treinador vinha sendo vaiado pelos torcedores por conta das más atuações do time.

O auxiliar técnico Marcão vai assumir novamente o comando da equipe de forma interina, até a diretoria anunciar um novo treinador efetivo. O Fluminense volta a campo no próximo domingo, 1º, contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!