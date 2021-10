ABC, Aparecidense, Atlético-CE e Campinense garantem acesso na Série D

O fim de semana decretou os quatro clubes que garantiram o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro: ABC, Aparecidense, Atlético-CE e Campinense. As equipes, que disputarão a Série C da próxima temporada, agora avançam à semifinal para a disputa do título da divisão.

A Aparecidense empatou por 1 a 1 com o Uberlândia e, como havia vencido a partida de ida por 1 a 0, conquistou o inédito acesso à terceirona. Quem também disputará a Série C pela primeira vez na história é o Atlético-CE, que venceu a Ferroviária nos pênaltis.

Com brilho do experiente goleiro Mauro Iguatu, que converteu o pênalti decisivo, o Campinense passou pelo América-RN na disputa por penalidades. Por fim, o ABC não encontrou dificuldades para vencer o Caxias por 3 a 0 no tempo regulamentar e garantir seu retorno à Série C.

Na semifinal da competição, o ABC encara a Aparecidense, enquanto o Campinense enfrenta o Atlético-CE.