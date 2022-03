À venda, Chelsea pode ter dificuldade em renovar com peças-chave do elenco

O episódio envolvendo a venda do Chelsea deve provocar mudanças não apenas no extracampo do clube, como também dentro dos gramados. De acordo com o jornal inglês The Athletic, pessoas dos bastidores do time londrino já temem pela saída de peças fundamentais, entre eles da diretora-executiva, a russa com passaporte canadense Marina Granovskaia, e do diretor-técnico Bruce Buck. Outro ponto que preocupa é a permanência de peças-chave do atual elenco.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Capitão do time, o espanhol Cézar Azipilicueta, além dos zagueiros alemão Antonio Rudiger e do dinamarquês Andreas Christensen têm contratos com a equipe londrina até o final desta temporada – junho deste ano. Caso a mudança do departamento de futebol aconteça, as negociações de permanência dos atletas na equipe podem ser dificultadas.

Segundo o jornal, jogadores e os funcionários do Chelsea foram surpreendidos com a decisão do bilionário russo Roman Abramovich de vender o clube na última quarta-feira, 2. A opção foi tomada em meio à pressão da comunidade internacional devido a suposta ligação do empresário com o presidente russo Vladimir Putin, que autorizou invasão à Ucrânia.

Continua após a publicidade

O Chelsea pretende respeitar as etapas de venda, mas em meio às dúvidas quanto a atual situação econômica, o clube deve buscar novas alternativas que não estavam no planejamento de vendas da próxima janela.

De acordo com a Reuters, o atual dono do clube já recusou uma primeira proposta de compra do clube inglês, de 2,5 bilhões de libras (cerca de 16,7 bilhões de reais).

Para auxiliá-lo no processo de venda, Abramovich contratou o cofundador de um banco de investimentos, Joe Ravitch, que diz que a procura pelo comprador ideal levará o “tempo suficiente” para que receba um valor justo. Ou seja, mesmo enrolado por suas ligações com o presidente russo Vladmir Putin, Abramovich não tem pressa. “Não vamos apressar nada. É muito importante que o Chelsea tenha o dono certo para guiar o clube”, disse Ravitch.

Dono de um patrimônio de 14,5 bilhões de dólares (mais de 74 bilhões de reais), que o colocam como a 142ª pessoa mais rica do mundo segundo a revista Forbes, construiu seu império de maneira misteriosa após o fim da União Soviética. Ele comprou o Chelsea por 140 milhões de libras (939 milhões de reais, atualmente), em 2003, época em que era governador da província russa de Chukotka — nomeado pelo próprio Putin. Desde então, o clube de Londres conquistou uma série de títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões, o Mundial de Clubes e cinco Premier Leagues.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!