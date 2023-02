A repercussão da eliminação do Flamengo na imprensa internacional

O Flamengo perdeu para o Al Hilal, por 3 a 2, na última terça-feira, 7, pela semifinal do Mundial de Clubes e perdeu a chance de colorir o planeta de vermelho e preto, após mais de 41 anos. Tendo em vista a condição financeira do clube brasileiro, capaz de contratar jogadores badalados , o resultado foi uma surpresa para a imprensa estrangeira, que repercutiu o fracasso brasileiro – o quarto na história da competição. Os jornais portugueses focaram especialmente em Vítor Pereira, que não iniciou bem a sua trajetória no Rio de Janeiro.

Confira, abaixo, as principais manchetes internacionais sobre a eliminação do Flamengo:

O diário espanhol @marca destacou que o Al-Hilal fez história como primeiro saudita na final do Mundial e "ganhou com justiça" do Flamengo pic.twitter.com/iPUs4iqDlZ — Placar (@placar) February 8, 2023

O @DiarioOle, por sua vez, ressaltou o feito dos argentinos do Al-Hilal, o técnico Ramón Diaz e Vietto, o "herói" diante do Flamengo pic.twitter.com/JIDgC6nsTn — Placar (@placar) February 8, 2023

O diário português @ojogo ressaltou que Vítor Pereira não conseguiu igualar os compatriotas Abel Ferreira e Jorge Jesus, que chegaram à final do Mundial de Clubes com Palmeiras e o próprio Flamengo, respectivamente pic.twitter.com/5OV087JsFz — Placar (@placar) February 8, 2023