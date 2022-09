À la Pato: Chicharito erra pênalti de cavadinha nos acréscimos na MLS

Javier “Chicharito” Hernández foi o grande personagem da rodada Major League Soccer no último domingo, 4, por motivos distintos. O experiente atacante mexicano marcou dois gols no empate em 2 a 2 de seu time, o Los Angeles Galaxy, diante do Sporting Kansas City, e teve a chance de consolidar um “hat-trick”, mas a desperdiçou de forma embaraçosa.

Aos 51 minutos do segundo tempo, no último lance dos acréscimos, Chicharito tentou uma cavadinha, mas o goleiro John Pulskamp anteviu a jogada, permaneceu parado e defendeu com enorme facilidade. O lance fez lembrar o histórico pênalti perdido por Alexandre Pato, então atacante do Corinthians, diante do Grêmio, na Copa do Brasil de 2013.

John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯 Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh — Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022

Hernández ao menos deixou o estádio Dignity Health Sports Park consciente de ter ajudado o time com um ponto. O jogador de 34 anos, com passagem por Manchester United e Real Madrid, abriu ao placar logo no início do jogo. O Kansas City virou o jogo com Johny Russel e Felipe Hernández, mas Chicharito empatou, em cobrança de pênalti convencional, forte e no canto.

Com o pênalti desperdiçado no fim, o Los Angeles Galaxy ocupa agora a 8ª da Conferência Oeste da principal liga dos Estados Unidos, com 39 ponto, enquanto o Sporting Kansas City é o 12º, com 30. O líder isolado, com 60 pontos em 29 jogos é o rival de Los Angeles, LAFC, de Gareth Bale, Giorgio Chiellini e Carlos Vera. Já na Conferência Leste, o Philadelphia Union é quem ocupa o topo, também com 60 pontos.

