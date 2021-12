A história de uma foto: harmonia da democracia

Me liga”, escreveu o Casão no WhatsApp assim que recebeu a imagem escolhida por PLACAR para ilustrar A História de uma Foto. A seu feitio, roqueiro e paulistaníssimo, ele não teve dúvida, nem mesmo pediu licença pelo baixo calão: “Curti pra caralho a ideia”.

Ela brotou numa das reuniões de pauta da revista, em 1982, no auge da Democracia Corinthiana. O plano: uma cena que representasse a qualidade daquele meio de campo e ataque, que jogava por música. Foram escalados Casagrande, Sócrates, Biro-Biro e Zenon. “E se eles posassem como um quarteto clássico?”, imaginou alguém. E a brincadeira foi posta para andar. “As fotos materializavam as expressões que tínhamos na cabeça”, lembra Juca Kfouri, o então diretor de redação. “Se o Sócrates era o pensador, por que não tê-lo como a estátua do Rodin? Fulano carrega o piano? Então arrumemos um piano. Teve até o drible da vaca.” Sim, e o extraordinário fotógrafo gaúcho Nico Esteves, o responsável pelo retrato da harmonia alvinegra, foi quem também registrou o ruminante sendo enganado pelo ponta-esquerda Zé Sérgio, do São Paulo — mas essa é fotografia para outra edição. Nico puxa daqui, busca dali para relembrar aquela manhã qualquer depois do treinamento. “O Sócrates, brincando, chegou a dizer que não precisava de partitura porque tocava de ouvido. O Casagrande, rindo muito, perguntou se não poderia trocar o violino por uma guitarra”.

Mas o espantoso mesmo, aos olhos contemporâneos, é imaginar como quatro estrelas toparam, na cara e na coragem, encenar o que lhes foi sugerido, uns de chuteiras, outros de Kichute, todos na boa. Diz Casagrande: “Os jogadores de hoje, cercados por assessores e presos por dezenas de contratos de publicidade, achariam tudo um saco, não se divertiriam como nos divertimos. Aqueles instrumentos eram puro rock and roll”.

Matéria publicada na seção ‘História de uma foto’ da edição impressa 1477 de PLACAR, de julho de 2021