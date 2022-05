A emoção de Mourinho com nova final europeia: ‘Vitória da família’

A classificação da Roma à final da Conference League, com triunfo por 1 a 0 sobre o Leicester na última quinta-feira, 6, proporcionou uma série de imagens marcantes no Estádio Olímpico, na capital italiana. Uma delas foi a emoção incontida do técnico José Mourinho, que chegou a mais uma final europeia, a oitava de sua carreira.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Apesar de se tratar de um torneio novo, voltado especialmente para atender ligas de países menores — uma espécie de terceira divisão do continente, atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa (antiga Copa Uefa), todos vencidos por Mourinho — o treinador português de 59 anos foi às lágrimas por entender o peso deste triunfo para o torcedor romano.

“Estou cansado. Quero ir para casa. É uma vitória da família, não só a família que estava em campo e no banco, mas a que estava em todo o estádio. Esse é o nosso maior mérito, esse sentido de família. É extraordinário para mim, quando o teu goleiro faz apenas duas defesas em 180 minutos frente a um adversário da Premier League. É porque fizemos coisas boas”, disse Mourinho logo após a partida.

Na entrevista coletiva, Mou explicou suas lágrimas. “Chorei porque minha emoção era por todos que amam este clube. Este é um clube gigante que não tem uma sala de troféus compatível com sua dimensão. Isto não é um troféu, é uma final, mas significa muito para eles”, afirmou. “Vivo e trabalho nesta cidade há 11 meses e sei o que isso significa para eles. Minha emoção foi por eles.”.

Continua após a publicidade

Cuando nadie le da el valor a tus logros, disfrútalos porque solo tú sabe lo que significan. Son 8⃣ finales europeas para Don José Mourinho Busca ser el primero en completar este reto: 🏆 Champions League (2)

🏆 Europa League (2)

⏳ Conference Leaguepic.twitter.com/6pnlIDWl7D — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) May 5, 2022

Mourinho ressaltou que a caminhada foi longa e acidentada (começou com uma derrota por 6 a 1 para o norueguês Bodo Glimt, a pior derrota da carreira do “Special One”) e que a divisão de atenções atrapalhou a Roma na disputa do Campeonato Italiano, do qual é o sexto colocado.

“Os meus jogadores foram fantásticos, mereceram isso. Teremos mais uma partida na segunda-feira, pela Série A. Temos de terminar o campeonato da melhor forma possível e só depois pensaremos na final. Fizemos 14 jogos nesta competição e pagamos por isso na liga. Agora, só queremos vencê-la.”

Em suas redes sociais, Mourinho postou um vídeo da chegada do ônibus da Roma, em meio a uma enorme festa de seus torcedores. O jogo teve outras imagens marcantes como a presença do ídolo Francesco Totti na arquibancada ou as homenagens conjuntas ao técnico Claudio Ranieri, ídolo da Roma e do Leicester.

A decisão diante do Feyenoord acontece dia 25 de maio, em Tirana, na Albânia.