A derradeira homenagem de Pelé a sua mãe, Celeste

Uma singela homenagem a Celeste Arantes, mãe de Pelé, fará parte do cortejo fúnebre que acontecerá em Santos pouco antes do sepultamento do eterno craque, na próxima terça-feira, 3. A carreata com o corpo do Rei do Futebol passará pelo Canal 6 da cidade, onde vive hoje dona Celeste, que completou 100 anos recentemente, em novembro.

Desde que Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há um mês, já em estágio avançado de câncer de cólon, dona Celeste não vinha sendo informada sobre o estado grave da saúde do filho. Preservada pela família, ela também não sabe a respeito de sua morte e não deve comparecer ao velório e ao enterro. Ela vive com a família da filha Maria Lúcia, de 78 anos, e sob cuidados de ‘home care’, com uma estrutura hospitalar montada em casa.

Em seu aniversário mais recente, em 20 de novembro, a mãe de Pelé recebeu uma homenagem do filho nas redes sociais. “Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe”, publicaram os perfis oficiais do Rei na ocasião.

O corpo de Pelé será velado a partir das 10h (de Brasília) da próxima segunda-feira, 2, no gramado da Vila Belmiro, estádio do Santos. A cerimônia será aberta ao público e seguirá até as 10h do dia seguinte, terça-feira. A partir daí, o cortejo pelas ruas de Santos seguirá até a Memorial Necrópole Ecumênica, onde o sepultamento será reservado aos familiares.

Maior jogador de futebol de todos os tempos, o Atleta do Século morreu na última quinta-feira, 29, em São Paulo, aos 82 anos.

