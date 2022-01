A Covid-19 e o coração dos jogadores de futebol: ‘A vacina é segura’

No dia 12 de junho de 2021, durante a primeira rodada da Euro 2020, Christian Eriksen, da Dinamarca, sofreu uma parada cardíaca e precisou ser ressuscitado em campo, contra a Finlândia. Meses depois, o argentino Sergio Agüero, do Barcelona, foi diagnosticado com um quadro de arritmia e foi forçado a encerrar a carreira. Em meio à pandemia de Covid-19, jogadores passaram a sentir sequelas cardiovasculares, como foi o caso de Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Os casos tensos e de grande repercussão colocaram a cardiologia no centro do debate esportivo. PLACAR ouviu especialistas em problemas do coração para desvendar algumas dúvidas sobre o assunto.

Problemas cardíacos em atletas não são novidade. No Brasil, o caso mais conhecido foi o do defensor Serginho, que morreu em campo após crise causada por uma hipertrofia cardíaca, enquanto jogava pelo São Caetano, em 2004, no Morumbi. Após o evento, foram estabelecidos maiores cuidados com o coração de atletas no país.

Outros episódios marcantes foram o de Washington, atacante que, em 2002, precisou ser submetido a um cateterismo para desobstruir as artérias do coração e ficou conhecido como “coração valente” quando retornou aos campos, e Renato Abreu, meio-campista que se recuperou de uma arritmia cardíaca em 2012 e voltou a atuar. Nas últimas semanas, o goleiro Matheus Cavichioli, do América Mineiro, foi diagnosticado com entupimento arterial e passou por procedimento cirúrgico para correção.

O que diz a ciência

Médicos mundo afora vêm monitorando a situação. O estudo Registro de Mortes Súbitas em Futebol Fifa, do alemão Florian Egger, referência europeia em medicina esportiva, registrou que entre 2014 e 2018 um total de 617 jogadores tiveram morte súbita relatada. Em atletas maiores de 35 anos, a causa líder foi a doença arterial coronariana e em pessoas de 16 a 34 anos, o maior fator foi “morte súbita sem explicação”. Em 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou uma pesquisa elencando os principais motivos de mortes súbitas em esportistas: miocardiopatia hipertrófica (desenvolvimento excessivo do coração) e miocardite (inflamação no músculo do coração) estão na lista.

A PLACAR, a doutora Renata Castro, pós-Phd em cardiologia pela Universidade de Harvard e especialista em medicina do esporte, explicou que nem sempre esportistas são saudáveis. “Existe um mito sobre isso. É possível que o atleta tenha um problema prévio que se manifesta ainda jovem. Antigamente acreditava-se que quanto mais exercício físico, melhor. Não é assim. Existe uma dose ideal e tudo precisa ser estudado. Histórico clínico, estilo de vida e nível de treinamento devem ser analisados”.

“O treino moderado é saudável e essencial, previne comorbidades, como a obesidade, diabetes e hipertensão. O problema é passar disso. Cada um tem seu limite e o acompanhamento é necessário”, completa Renata.

A ciência evolui anualmente e inovações tecnológicas colocam a medicina, cada dia mais, em um patamar altíssimo. A expectativa de vida média subiu nos últimos anos (no Brasil está em 76,8, uma alta de 3,3 anos na última década) e doenças vistas como trágicas passaram a ser tratadas. No entanto, o coração dos jogadores de futebol ainda parece um assunto a ser explorado.

Renata apresenta um contexto histórico e geográfico. “Até a década de 70, havia um número relevante de mortes durante a prática de exercício físico, principalmente na região de Veneto, Itália, local com alta incidência de Displasia Arritmogênica do Ventrículo Direito, o que causa arritmia. A partir daí, reduziu-se este número de mortes com a avaliação pré-atividade, que consiste em uma consulta, exame físico e eletrocardiograma”, explicou.

Assim, com o protocolo adotado por grande parte do mundo, houve uma redução significativa em eventos de morte súbita. A taxa, porém, não chegou a zero, segundo ela, por falta de aprofundamento no tema. “Existem problemas que exigem mais exames, como um teste cardiopulmonar e ecocardiogramas. Porém, isso não é institucionalizado”.

O doutor Ricardo Petraco, médico PhD e cardiologista da Imperial College, de Londres, afirma que o futebol europeu é rígido em relação ao assunto e que é extremamente raro que haja uma doença não identificada nestes exames. Ele, no entanto, citou o caso do dinamarquês Eriksen para explicar que a possibilidade, ainda que remota, existe. “Antes de ir para a Inter de Milão, o Eriksen atuava no Tottenham, que tem um dos cardiologistas mais respeitados do mundo, e mesmo assim ele não escapou do evento”, disse. “O tipo de problema cardíaco de atletas é diferente do das pessoas comuns. Claro que há muita repercussão, todo mundo fica sabendo quando acontece, mas é extremamente raro”.

Covid, vacina e cardiologia

O tema ganhou ainda mais notoriedade em um contexto de pandemia, no qual vozes importantes do esporte como o tenista sérvio Novak Djokovic, o surfista americano Kelly Slater e o jogador de basquete americano Kyrie Irving se negaram a tomar vacina e adotaram uma postura negacionista em relação à eficácia, na contramão de todas as evidências científicas. Apesar do número crescente de casos da variante ômicron, o de óbitos se mantém bem abaixo dos índices pré-imunização. Antes de qualquer elaboração, Ricardo Petraco e Renata Castro são enfáticos: “A vacina é muito segura”.

Por outro lado, contrair o vírus pode ser um risco, até para jogadores. O jovem lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, teve o coração atacado pela infecção e foi diagnosticado com miocardite. Outro caso foi o de Pierre Aubameyang, que precisou ser desligado da seleção de Gabão após alterações cardíacas serem encontrada após a doença.

“Inicialmente, acreditava-se que a Covid era apenas uma virose respiratória, mas é um vírus que pode atingir diversos sistemas do corpo e o coração é um dos órgãos mais afetados. A miocardite, por exemplo, é a agressão do vírus ao músculo cardíaco. Não podemos esquecer também da trombose coronariana, que pode causar um infarto agudo do miocárdio”, disse Renata.

Ricardo, antes de alertar sobre a Covid, lembrou que outras infecções por vírus também podem causar uma miopericardite, apesar do coronavírus demonstrar estar afetando mais. Entretanto, é preciso calma, segundo o médico: “Qualquer um pode ter uma inflamação cardíaca após a doença, mas em grandíssima maioria é leve. O problema costuma ser para quem tem uma doença cardíaca prévia, que pode ter uma complicação maior. Mas um jogador não vai morrer disso”.

Quanto às especulações que aliam vacina e problemas cardíacos, o pós-doutor falou: “Se você é do grupo de risco, você pode pegar Covid, ter uma miocardite e morrer disso. Se você se vacinar e desenvolver uma miocardite, o que já é extremamente raro, a chance disso terminar em morte é muito reduzida”.

E completou: “As pessoas precisam entender que quando você vacina milhões de pessoas em um espaço de tempo, vai ser fácil um antivacina negacionista encontrar qualquer relação temporal, pois infartos, problemas cardíacos e cânceres continuarão acontecendo. Para encontrar uma relação causal entre o imunizante e qualquer efeito colateral, é preciso que seja provado um aumento significativo da doença em pessoas vacinadas”.

De acordo com as novas orientações do Ministério da Saúde, um positivo para a Covid-19 pode sair do isolamento após cinco dias, mediante à teste PCR negativo, ou depois de dez dias. Entretanto, nem sempre um atleta está apto para voltar à prática imediatamente após o fim da quarentena.

“Existe um protocolo para a avaliação do atleta após uma infecção moderada ou grave da Covid, que inclui consulta, exame físico, eletrocardiograma, teste cardiopulmonar de esforço, ecocardiogramas, testes laboratoriais e, eventualmente, ressonância. O objetivo disso é procurar sequelas e orientar o retorno seguro”, relata Renata Castro.

