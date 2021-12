A Copinha voltou: relembre grandes nomes revelados na competição

A Copa São Paulo de Futebol Júnior está de volta, após o cancelamento da edição 2021 em razão da pandemia causada pela Covid-19. Celeiro de craques, a Copinha, como é popularmente conhecida, começa no próximo dia 2 de janeiro e termina dia 25, data do aniversário da capital paulista. PLACAR relembrou grandes nomes revelados na competição:

Raí

Ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain, o meia Raí jogou a Copinha de 1983, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Aos 17 anos, levou o time do interior paulista à final, mas foi derrotado pelo Guarani, de Campinas. No ano seguinte, foi lançado no time principal.

Cafu

Bicampeão de Copa do Mundo com a seleção brasileira, o lateral-direito Cafu participou da Copa São Paulo, em 1988. Atuando como atacante, aos 18 anos, o jogador defendeu o São Paulo e agradou a comissão técnica, que o promoveu para profissional no ano seguinte.

Dener

Veloz, habilidoso e com a cara do futebol brasileiro. Dener estourou pela Portuguesa, durante a Copinha de 1991, quando conquistou o título sobre o Grêmio. Mais tarde, defendeu o time gaúcho e, posteriormente, o Vasco. Morreu em 1994, aos 23 anos, em um trágico acidente de carro.

Neymar

Atualmente no Paris Saint-Germain, o melhor jogador brasileiro que surgiu neste século tem em seu currículo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neymar disputou duas vezes o torneio, uma em 2008, aos 15 anos, quando se tornou o mais jovem jogador a marcar na competição (marca batida posteriormente por Kaio Jorge, outro “menino da Vila”), e em 2009, aos 16, semanas antes de se profissionalizar. Parou, respectivamente, nas oitavas e quartas de final.

Rogério Ceni

No patamar mais alto dos ídolos são-paulinos, Rogério Ceni, hoje treinador do clube paulista, foi campeão e melhor goleiro da competição de 1993, quando tinha 20 anos.

Gabriel Jesus

Extremamente badalado nas categorias de base do Palmeiras, Gabriel Jesus estourou na Copinha de 2015. Com 17 anos, o atacante marcou cinco gols em seis jogos e chegou à semifinal do torneio. Um ano e meio depois, o atacante, hoje no Manchester City, já estava convocado por Tite pela seleção adulta.

Djalminha, Marcelinho Carioca e Paulo Nunes

Na edição de 1990, o Flamengo contava um time extremamente forte, coroado pelos dois meias, Djalminha e Marcelinho Carioca, e o atacante Paulo Nunes. O título veio com atuações memoráveis, mas nenhum dos nomes chegaria a explodir pela equipe profissional.

Falcão

Em 1972, o meio-campista Falcão defendeu o Internacional na competição. Chegou à final da Copinha, mas foi derrotado pelo Nacional, clube da capital paulista. No mesmo ano, defendeu o Brasil, nas Olimpíadas de Munique.

Marquinhos

O Corinthians, maior campeão da história da Copa São Pauto, com 10 títulos, é outro celeiro de grandes jogadores. Em 2012, quando o clube venceu o torneio, o zagueiro Marquinhos, hoje no PSG e ostentando o título de um dos melhores do mundo, foi importante na conquista. Pouco tempo depois, já foi ao futebol europeu.

