A campanha do Athletico-PR, campeão da Sul-Americana 2021

O Athletico Paranaense é bicampeão da Sul-Americana. O clube Furacão conquistou à edição de 2021 após superar o Red Bull Bragantino neste sábado, 20, no estádio Centenário, em Montevidéu, consolidando assim sua condição de clube grande e vencedor – já são sete taças nos seis últimos anos.

A taça de campeão continental volta à Paraná após três anos da a inédita vitória em 2018. O clube ainda pode fechar 2021 com mais um troféu, o da Copa do Brasil, na qual encara o Atlético Mineiro na decisão.

Nesta temporada, o time de Santos, Thiago Heleno, Kayzer e Nikão foi absoluto na Sula. Na primeira fase, esteve no Grupo D ao lado de Aucas (Equador), Metropolitanos (Venezuela) e Melgar (Peru) e marcou 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota na fase de grupos. Já no mata-mata eliminou times tradicionais do continente: o America de Cali, da Colômbia, a LDU, Equador, e o Peñarol, do Uruguai, antes de se consagrar diante da renovada equipe de Bragança.

Confira, abaixo, a campanha completa do Athletico Paranaense no torneio:

Primeira fase:

Aucas (Equador) 0 X 1 Athlético-PR

Estádio Chillogallo, Quito

Gol: Francisco Fydriszewski (contra, 38´ do 1º)

Athletico-PR 1 x 0 Metropolitanos (Venezuela)

Arena da Baixada, Paraná

Gol: Renato Kayzer (9´ do 2º)

Melgar (Peru) 1 X 0 Athletico PR

Nacional do Peru, Lima

Gol: Cristian Bordacahar (5´do 2º)

Metropolitanos (Venezuela) 0 x 1 Athletico-PR

Estádio Olímpico de la Universidad Central, Caracas

Gol: Vitinho (16´ do 2º)

Athletico-PR 1 X 0 Melgar (Peru)

Arena da Baixada, Paraná

Gol: Renato Kayzer (43´ do 1º)

Athletico-PR 4 X 0 Aucas (Equador)

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Christian (26´ do 1º ); Abner (36´ do 1º); Vitinho (22´ do 2º); Carlos (45+2´ do 2º)

Oitavas de Final:

América de Cali (Colômbia) 0 x 1 Athletico-PR

Hernán Ramirez Villegas Pereira

Gol: Nikão (28´ do 2º)

Athletico-PR 4 X 1 América de Cali

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Vitinho (26´ do 1º); A Ramos (25´ do 2º); Vitinho (26´ do 2º); Nikão (34´ do 2º); Fernando Canesin (45+7´ do 2º)

Quartas de final:

LDU (Equador) 1 x 0 Athletico-PR

Rodrigo Paz Delgado, Quito

Gol: Djorkaeff Reasco (42´ do 2º)

Athletico-PR 4 X 2 LDU (Equador)

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Luis Amarilla (11´ do 1º); Christian (26´, 30´ do 1º); Jhojan Júlio (43´ do 1º); Bissoli (17´, 24´ do 2º)

Semifinal:

Peñarol (Uruguai) 1 x 2 Athletico-PR

Campeón del Siglo, Montevidéu

Gols: David Terans (2´ do 1º); Augustín Alvarez (22´ do 1º); Pedro Rocha (30´ do 2º)

Athletico PR 2 X 0 Peñarol (Uruguai)

Arena da Baixada, Paraná

Gols: Nikão (24´ do 1º); Pedro Rocha (35´ do 1º)

Final:

Athletico PR 1 X 0 Red Bull Bragantino

Estádio Centenário, Montevidéu

Gol: Nikão (28´ do 1º)