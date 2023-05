2º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol tem mais de 300 participantes

As inscrições para o 2º Concurso de Crônicas do Museu do Futebol foram encerradas no último domingo, dia 14 de maio, com a confirmação de 305 participantes. Os inscritos são provenientes de todas as partes do Brasil, representando 22 estados e o Distrito Federal. Agora, uma comissão julgadora será responsável por avaliar os textos, e o resultado final será divulgado até o dia 16 de junho. Essa competição é realizada em parceria com a revista PLACAR e a ONU Mulheres.

Os autores ou autoras das três melhores crônicas serão premiados, sendo o primeiro lugar contemplado com R$ 2.000, o segundo lugar com R$ 1.500 e o terceiro lugar com R$ 1.000. Além disso, os textos vencedores serão publicados nos sites do Museu do Futebol e da revista PLACAR. O primeiro lugar terá ainda a oportunidade de ser publicado em uma edição impressa da revista.

O tema deste ano é “Mulheres e o Futebol”, em homenagem à realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia, e à exposição temporária “Rainhas de Copas”, recentemente inaugurada no museu, que reconta a história desse torneio.

A comissão julgadora é composta exclusivamente por mulheres: Amanda Porfirio e Mariana Santos são jornalistas, repórteres e editoras da página de mídia independente Fut das Minas, parceira da revista PLACAR na cobertura do futebol feminino. Olga Bagatini, jornalista e ativista pela maior participação das mulheres no esporte, atua como consultora de projetos na ONU Mulheres. Renata Beltrão, jornalista e coordenadora de Comunicação e Marketing do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa, também integra a comissão julgadora.