18 gols e melhor média desde 2017: os bons números de Vagner Love no Sport

Prestes a completar 39 anos e já caminhando para pendurar as chuteiras, o atacante Vagner Love ainda vive ótima fase defendendo o Sport. O clube pernambucano entra em campo nesta quarta-feira, 19, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, apostando fichas em números animadores de seu goleador.

Desde que chegou ao rubro-negro pernambucano, em agosto do ano passado, o rendimento e o preparo físico do jogador de 38 anos tem impressionado. São 11 gols em 21 jogos nesta temporada, uma média de 0,52, a melhor desde 2017 quando atuava pelo Alanyaspor, da Turquia. No total, são 18 gols em 38 partidas pelo clube pernambucano, média de 0,47.

“Vagner não tem 39 anos. Não é possível que tenha 39″, disse o técnico Enderson Moreira, em entrevista após jogo diante do Retrô, pelo Campeonato Pernambucano.

Se o Sport busca do quarto título na competição, Love pode chegar ao 23ª troféu na carreira. O veterano centroavante chega à final regional embalado: balançou as redes cinco vezes nos últimos quatro jogos, incluindo marcou o gol que deu a classificação diante do ABC.

Ele é o vice-artilheiro da Copa do Nordeste, com cinco gols, apenas um atrás do atacante argentino Juan Martín Lucero, do Fortaleza.

Love retornou ao futebol brasileiro depois de duas temporadas no Kairat, do Cazaquistão, onde até chegou a ter bom desempenho: marcou 24 gols em 51 jogos, e uma passagem curta – de apenas nove jogo e um gol – no dinamarquês Midtjylland em 2022.

Mesmo com mais de vinte títulos na carreira, incluindo o Brasileiro com Corinthians, a Série B com o Palmeiras e seis campeonatos russos pelo CSKA Moscou, a última boa temporada de Vagner Love havia acontecido em 2017, quando defendia o Alanyaspor, da Turquia. Por lá, o atacante marcou 34 gols em 44 jogos, média de 0,77.

Na ocasião, terminou como goleador do campeonato local, com 23 gols, mas sem o título local. Agora, em novo bom momento, ele espera terminar a decisão com o prêmio individual e da competição regional.