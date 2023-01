Zidane rejeita proposta para assumir a seleção brasileira, segundo jornal

O futuro da seleção brasileira segue indefinido, assim como do técnico Zinédine Zidane. Segundo informações do jornal L’Equipe, publicadas neste último sábado, 7, o francês recusou uma proposta da CBF para assumir a Canarinho. A notícia surge em meio a renovação de contrato de Didier Deschamps com a França, sonho de trabalho do ex-Real Madrid.

A renovação de Didier Deschamps com a seleção francesa esfriou de vez as pretensões de Zidane. Mesmo assim, livre no mercado, o jornal francês L’Equipe destacou que o técnico recusou três propostas de trabalho: Brasil, Portugal e Estados Unidos. Segundo o veículo, o principal motivo para a recusa foi o idioma. O técnico não pretende assumir um trabalho em que a língua francesa não seja a principal.

Há um mês, para o mesmo veículo, Zidane destacou ser seletivo para o seu próximo passo como treinador: “Eu não gosto de coisas arranjadas, dizer que amanhã eu farei isso ou aquilo. Eu voltarei a trabalhar como técnico quando voltar a trabalhar como técnico. Não posso ir para todo lugar”.

Ao mesmo tempo, além de revelar seu desejo, respondeu com firmeza a possibilidade de dirigir a seleção do seu país: “Eu quero, é claro, e vou ser técnico da França um dia. Quando? Não depende de mim. Mas eu quero completar um ciclo inteiro com a seleção. Se isso tiver que acontecer, será na hora certa. De novo, não depende de mim. A seleção francesa é a coisa mais bonita que existe”.

A CBF segue em busca de um novo técnico, após a saída de Tite. Desde a eliminação na Copa do Mundo do Catar, para a Croácia, a seleção brasileira já foi ligada a nomes como Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, ou mesmo Fernando Diniz, Dorival Júnior e Abel Ferreira. O próximo compromisso do Brasil está marcado somente para março.