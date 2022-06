Zidane está perto de ser o novo técnico do PSG, diz rádio francesa

O Paris Saint-Germain já tem um princípio de acordo para que Zinedine Zidane seja o novo treinador da equipe a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada pela rádio francesa Europe1, que afirma que o anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.

Zidane, tricampeão europeu como treinador pelo Real Madrid entre 2016 e 2018, está sem clube desde que deixou a equipe espanhola no meio do ano passado. Ele chegaria ao PSG para substituir o argentino Mauricio Pochettino, que, apesar de ter conquistado o Campeonato Francês nesta temporada, não deve continuar no cargo.

Além da troca de treinador, o PSG também mudou o diretor esportivo para a próxima temporada: o brasileiro Leonardo deixou o clube e deu lugar ao português Luís Campos, que já exerceu a função no Monaco e no Lille.

Com um ataque de astros formado por Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé – que esnobou um acordo prévio que tinha com o Real Madrid e renovou com o PSG até 2025 -, o time de Paris tem como grande meta a conquista da Liga dos Campeões. No ano passado, a equipe foi eliminada nas oitavas de final, justamente pelo Real, eventual campeão.

