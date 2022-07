Zagueiros movimentam o mercado de transferências na Europa

Foi-se o tempo em que apenas meio-campistas e atacantes faziam girar fortunas no mercado de transferências. A janela de transferências de verão do futebol europeu vem registrando, dia após dia, badaladas negociações envolvendo defensores. O zagueiro mais caro até o momento é o argentino Lisandro Martínez, vendido do Ajax para o Manchester United por 57,3 milhões de euros fixos (equivalente a mais de 310 milhões de reais) e mais 10 milhões de euros variáveis.

O fenômeno não é novo. Nos últimos anos, houve investimentos ainda mais pesados em zagueiros: alguns deram muito certo, como Virgil Van Dijk (84,7 milhões de euros), do Liverpool, e Rúben Dias (68 milhões de euros), do Manchester City; outros nem tanto, como Harry Maguire (87 milhões de euros), do Manchester United, o mais caro da história, e a Matthis De Ligt (85 milhões de euros), da Juventus, o segundo.

Apesar de não ter correspondido às expectativas em Turim, De Ligt, de 22 anos, segue em alta e deve ser anunciado como reforço do Bayern de Munique. Segundo a imprensa local, o clube bávaro pagará pelo holandês cerca de 80 milhões de euros (436 milhões de reais na cotação atual). Ele será o substituto do alemão Niklas Süle, que não renovou contrato e assinou com o Borussia Dortmund.

Outros nomes agitam o mercado, como o ítalo-brasileiro Bremer, do Torino, disputado por Juventus e Inter de Milão por cerca de 30 milhões de euros, e o esloveno Milan Skriniar, da Inter de Milão, que interessa ao PSG — o francês Jules Koundé, do Sevilla, é a alternativa, mas também interessa ao Barcelona.

Até o momento, o Chelsea foi o clube que mais movimentou o setor defensivo em 2022. Depois de perder Antonio Rudiger para o Real Madrid e Andreas Christensen para o Barcelona, ambos de graça pois os contratos haviam terminado, o time de Londres comprou o senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli, por 40 milhões de euros (220 milhões de reais).

O terceiro zagueiro mais caro da janela até o momento é o holandês Sven Botman, de 22 anos, que trocou o Lille pelo Newcastle por 37 milhões de euros, seguido pelo marroquino Nayef Aguerd, 26 anos, comprado pelo West Ham junto ao Rennes, por cerca de 35 milhões de euros.

A Premier League, portanto, voltou a ser a liga que mais investiu na chegada de defensores e olhou também para os representantes brasileiros. Diego Carlos deixou o Sevilla rumo ao Aston Villa por 32,5 milhões de euros. A equipe espanhola repôs sua saída com outro brasileiro, Marcão, que estava no Galatasaray e custou cerca de 15 milhões de euros.

Outras negociação importantes, ainda que sem valores envolvidos, foi a do francês Clément Lenglet emprestado pelo Barcelona ao Tottenham.

Ironicamente, no setor contrário, um dos principais atacantes de todos os tempos, Cristiano Ronaldo quer deixar o United, mas vem sofrendo para encontrar interessados capazes de arcar com seus vencimentos. Neymar, o jogador mais caro da história (custou 222 milhões de euros em 2017), também deve seguir no PSG, apesar dos rumores de que o clube francês estaria disposto a ouvir propostas pelo brasileiro.

