Zagueiro Piqué, do Barcelona, surpreende e anuncia aposentadoria

O zagueiro espanhol Gerard Piqué surpreendeu nesta quinta-feira, 3, ao anunciar que está se aposentando do futebol. Aos 35 anos de idade, o jogador campeão mundial com a seleção espanhola revelou que o próximo jogo diante do Almeria, no sábado, 5, será o seu último no Camp Nou com a camisa do Barcelona.

Ídolo do clube catalão, Piqué publicou um vídeo nas redes sociais no qual exaltou sua trajetória no clube e explicou o que o levou a tomar a decisão inesperada. No vídeo, aparacem imagens de sua infância, sempre com a camisa do Barça.

“Vocês culés (torcedores do Barcelona) me deram tudo e, agora que meus sonhos de criança foram realizados, quero dizer que é o momento de encerrar este ciclo. Sempre disse que depois do Barça não haveria outra equipe e assim será. Este sábado será meu último jogo no Camp Nou”, informou o atleta, que chegou há 25 anos no clube, e vinha perdendo espaço e sendo criticado nesta temporada.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Cria de La Masia, como é chamada a categoria de base do Barcelona, e torcedor fanático do clube, Piqué construiu uma trajetória vencedora no Camp Nou. Desde 2008 no time profissional, ele conquistou oito vezes o Campeonato Espanhol, além de três Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, entre outros títulos. Antes, atuou pelo Manchester United, clube pelo qual se profissionalizou, e pelo Real Zaragoza.

Pela seleção espanhola, o defensor também ergueu taças importantíssimas: a da Eurocopa de 2012 e a Copa do Mundo de 2010. O jogador nascido em Barcelona, no entanto, colecionou confusões na seleção nacional, sobretudo em razão de seus posicionamentos em favor da independência da Catalunha.

Zagueiro de ótima técnica, Piqué também sempre chamou atenção por seu bom humor e língua feroz para provocar os adversários, especialmente os do maior rival, o Real Madrid.

Relembre as confusões da carreira de Piqué

Nos últimos meses, Piqué se envolveu em um controvertido divórcio com a cantora colombiana Shakira, com quem tem dois filhos, Milan e Sasha, nascidos em 2013 e 2015, respectivamente. O relacionamento chegou ao fim depois de 12 anos, sob suspeitas de traição do jogador.

Piqué também se notabilizou nos últimos anos por conciliar as funções de atleta e empresário. Ele é fundador da empresa Kosmos Holding e tem como sócio Hiroshi Mikitani, CEO da Rakuten, gigante japonês da tecnologia que chegou a patrocinar o Barcelona.

A Kosmos adquiriu um clube em Andorra, os direitos da Ligue 1 na Espanha e controla o prestigioso torneio de tênis Copa Davis. Além disso, Piqué é dono de outra empresa de compra e venda de ativos imobiliários, e de marcas de óculos de sol e bebidas isotônicas.

Em um dos momentos do vídeo de despedida, Piqué diz que “voltará” ao Camp Nou. Ao longo de sua carreira, o zagueira disse diversas vezes que se via como presidente do Barcelona no futuro.

