Zagueiro diz que recebeu 400 ameaças de morte após expulsão do Liverpool

Depois de protagonizar a discussão que causou a expulsão do atacante uruguaio Darwin Núñez, principal contratação do Liverpool na atual temporada, o zagueiro dinamarquês Joachim Andersen, do Crystal Palace, relatou ter recebido centenas de ameaças de morte por torcedores nas últimas horas.

O jogador de 26 anos publicou em suas redes sociais trechos de mensagens ofensivas direcionadas a ele e a sua família. As equipes empataram por 1 a 1 na última segunda-feira, 15, em confronto pela segunda rodada do Campeonato Inglês,

Na publicação nos stories do Instagram, Anderson inicia relatando o caso e contando ter recebido 400 mensagens diretas, todas com ameaças e conteúdos ofensivos. Ele reproduz algumas delas em sequência e pede por ações da Premier League.

A liga, que conta com um fórum para a denúncia de abusos, espera que o Crystal Palace ofereça suporte ao atleta, segundo o jornal inglês The Athletic.

Joachim Andersen disse que recebeu cerca de 400 mensagens de torcedores do Liverpool o ameaçando após o jogo Em algumas delas frases como: "Tomara que o avião caia na volta para Londres" E ameaças para a família ISSO PRECISA PARAR pic.twitter.com/mlvbr8VZbc — CPFC Brasil 🇧🇷 (@TPalaceBrasil) August 16, 2022

A expulsão de Darwin Núñez aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo. O time de Jürgen Klopp perdia por 1 a 0 e, após discutir com o defensor, ele acertou uma cabeçada no adversário. Na internet, o lance foi comparado ao protagonizado por Zidane diante de Materazzi, na final da Copa do Mundo de 2006.

Em entrevista ao Viaplay, o zagueiro contou sobre a reação do adversário: “fiquei bem perto durante todo o jogo. Eu irritei e fui muito bem contra ele. Acho que foi por isso que ele ficou bravo”, disse na ocasião.

“Por isso, ele me deu uma cabeçada durante um cruzamento e eu disse que ele não deveria fazer isso. Eu fiquei bravo. Então ele me agrediu de novo, o que, pra mim, é realmente estúpido. Cartão vermelho claro”, completou Andersen.

