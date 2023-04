Xavi Simons: jovem brilha no PSV e vira alvo do mercado

Xavi Simons deve ser um dos protagonistas do mercado de transferências da temporada 2023/2024. Aos 20 anos, o meia holandês, formado nas categorias de base do Barcelona e com passagem pelo Paris Saint-Germain, vem se destacando pelo PSV e já atrai olhares de gigantes, incluindo os que o liberaram.

Jogando pela equipe de Eindhoven, Xavi tem 15 gols e nove assistências em 30 rodadas do Campeonato Holandês, do qual o PSV ocupa a vice-liderança, atrás do Feyenoord. O jogador retornou ao país natal a custo zero, já que seu contrato com o PSG estava se encerrando. No entanto, a equipe francesa costurou um acordo de preferência de recompra por 12 milhões de euros (cerca de 67 milhões de reais pela cotação atual) e está disposta a utilizá-la.

A representante de Xavi Simons, a brasileira Rafaela Pimenta, que agencia outra estrelas como Paul Pogba e Erling Haaland, no entanto, diz que a revelação holandesa é quem vai definir seu futuro. “Chegou num ponto em que ele tinha que jogar mais e o PSV lhe ofereceu esta oportunidade. Ao mesmo tempo, criamos uma situação em que Xavi também se beneficie caso supere as expectativas. Agora a pergunta já não é sobre o que o PSV fará, mas o que nós faremos. É uma grande posição para Xavi”, disse Rafaela Pimenta em entrevista à NRC.

O Barcelona também já sinalizou o interesse em tê-o de volta, mas Simons diz estar feliz na Holanda. “Eu assinei por cinco anos com o PSV e estou muito feliz. Não sei o que ocorrerá no futuro, há uma opção para que me comprem de novo [o PSG], mas sou eu quem vai decidir. No fim, sou eu quem tem a palavra final”, disse, em recente entrevista coletiva.

Cria do Barça, ‘irmão de Neymar’ e batizado em homenagem a ídolo culé

Xavi Simons é filho de Regillio Simons, ex-atacante com passagens por pequenos clubes da Holanda. Nascido em Amsterdã, se mudou com apenas três anos para a Espanha. Passou pela base do Villarreal e depois, dos nove aos 16 anos, foi tratado como joia em La Masia. Curiosamente, seu nome é uma homenagem a Xavi Hernández, atual treinador do Barcelona, e um dos ídolo de seu pai nos tempos de meio-campista.

Em 2019, Xavi foi comprado pelo PSG, mas em meio ao estrelado elenco, teve poucas chances: apenas 11 jogos como profissional, sem gols e com uma assistência. Ele, no entanto, tinha ótimo relacionamento com Neymar, que o conhecia desde os tempos de Barcelona.

“Eu o vejo um pouco como um pai. Neymar vem muitas vezes e me pergunta se eu preciso de alguma coisa. Ele também é um cara muito bom fora do campo, uma pessoa muito boa e isso também é importante”, disse Simons, em entrevista a NOS, no ano passado. “Acho que ele me vê um pouco como seu irmão menor.”

Simons, inclusive, tem um estilo de jogo semelhante ao do brasileiro. É um camisa 7 destro, com facilidade para driblar saindo da esquerda pelo centro, e vem desenvolvendo sua faceta goleadora na equipe holandesa que ajudou a formar craques como Romário e Ronaldo e atualmente é treinada por Ruud Van Nistelrooy.

Simons também teve a oportunidade de conhecer de perto o seu maior ídolo, Lionel Messi. No entanto, com poucas chances no elenco profissional, decidiu mudar de ares pouco antes de disputar a Copa do Mundo do Catar pela Holanda. No meio de 2022, foi comprado pelo PSV, que agora fará de tudo para mantê-lo. Ronaldo Koeman, o treinador da seleção, o aconselhou a permanecer em Eindhoven para seguir desenvolvendo seu futebol.