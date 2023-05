Xavi diz já planejar Barcelona com Messi; confira os possíveis destinos

O retorno de Lionel Messi ao Barcelona parece cada vez mais próximo. Nesta segunda-feira, 29, foi a vez do técnico do clube catalão, Xavi Hernández, dar novos indícios sobre um possível retorno do craque argentino. Em entrevista ao jornal Sport, ele afirmou ter aprovado o retorno ao presidente Joan Laporta e já ter um “plano tático em mente” para o antigo companheiro.

“Eu disse ao presidente [Joan Laporta] que o retorno de Messi faz sentido. Sem dúvidas, Messi ainda pode nos ajudar. Ele pode jogar em várias posições e é perfeito para o nosso sistema e ideia [de jogo]. Tenho um plano tático em mente com o Leo [Messi]”, explicou.

Xavi, que conquistou nesta temporada o título de LaLiga pela primeira vez como treinador, ainda externou manter contatos com Messi, mas foi cauteloso quanto ao acerto, explicando que caberá somente ao argentino a decisão.

“Estou falando com o Leo [Messi], sim. Cabe a ele [a decisão]. Acho que ele tem que decidir, é com ele”, explicou.

No último dia 3, o jornal espanhol Marca publicou a informação que o jogador já decidiu que não seguirá no Paris Saint-Germain para a próxima temporada.

Apesar do adeus iminente, após duas temporadas na França, ainda sobram dúvidas sobre o futuro a partir de 1º de julho, quando estará oficialmente sem clube – o contrato com o PSG se encerra em 30 de junho.

A saída de Paris abre caminho para inúmeras possibilidades, sendo a principal delas o Barcelona. A chegada ao clube espanhol, contudo, dependeria de uma adequação ao fair play financeiro exigido por LaLiga. Nomes como Jordi Alba e Sergio Busquets não permanecerão.

Enquanto isso, Newell’s Old Boys, Inter Miami e Al Hilal são só alguns dos potenciais candidatos. Entenda os cenários:

Barcelona

Barcelona e Messi, definitivamente, são quase como um só. Ele deixou o clube catalão em setembro de 2021 como maior artilheiro da história, com 627 gols, e, entre vários troféus conquistados, quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e dez ligas espanholas. Desde a saída, as especulações de um segundo casamento sempre existiram.

Em outubro de 2022, a jornalista argentina Veronica Brunati, que é próxima da família do jogador, publicou que Messi voltaria a ser atleta do Barça a partir de 1º de julho, ao fim do vínculo com o PSG.

A rádio francesa RMC noticiou recentemente que o presidente Joan Laporta trata o retorno como uma espécie de obsessão, negociando diariamente um projeto de adequação da folha salarial às exigências da federação.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, diz que a vontade de Messi é seguir na Europa.

Al Hilal

A equipe saudita ganhou ainda mais força nos últimos dias após a passagem de Messi por Riade, capital do país. De folga, um dia após a derrota por 3 a 1 para o Lorient, Messi esteve acompanhado da esposa e dos três filhos para compromissos como embaixador do turismo local, cargo que ocupa desde maio do ano passado.

O país asiático usa o esporte e a imagem do jogador para tentar mudar a imagem de constantes críticas por violações aos direitos humanos.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.

We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. 🇸🇦#WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08

— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 1, 2023