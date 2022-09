O Manchester City visita o Wolverhampton neste sábado, 17, às 8h30 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton, em confronto válido pela oitava rodada da Premier League. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Vice-líder da competição com 14 pontos, apenas um atrás do Arsenal, os Citizens tentam assumir pela primeira vez a liderança.

Depois de ter a sétima rodada adiada no último fim de semana, em função da morte da Rainha Elizabeth II, as equipes voltam ao torneio com adaptações – três dos dez jogos não acontecerão e ainda não há nova data prevista para ajustar o calendário.

Desta vez, as partidas entre Brighton x Crystal Palace, agendada para o sábado, 17, além dos confrontos entre Chelsea x Liverpool e Manchester United x Leeds no domingo, 18, não acontecerão,

A equipe de Pep Guardiola está embalada pela segunda vitória na Liga dos Campeões. Na última quarta-feira, 14, o time superou de virada o Borussia Dortmund, com mais um gol de Erling Haaland – o 13º em nove jogos.

O Wolves, por sua vez, ocupa apenas a 14ª colocação na tabela, com seis pontos, dois a mais do que o West Ham, primeiro entre os times na zona de rebaixamento. Na última partida, venceu por 1 a 0 o Southampton, em casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Inglês

8h30

Wolverhampton x Manchester City – Star+

Continua após a publicidade

11h

Newcastle x Bournemouth

13h30

Tottenham x Leicester – ESPN e Star+

Espanhol

11h15

Barcelona x Elche – Star+

Alemão

10h30

Augsburg x Bayern de Munique – OneFootball

Borussia Dortmund x Schalke 04 – OneFootball

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!