Willian exalta Premier League e vida na Inglaterra: ‘É diferente’

Nenhum brasileiro conhece tão bem a Premier League como Willian Borges. Recordista em número de jogos na liga inglesa (286), o meia-atacante de 34 anos conquistou dois títulos pelo Chelsea, passou pelo Arsenal e na última temporada estreou por mais um clube de Londres, o Fulham. No primeiro dos quatro episódios da série de entrevistas de PLACAR em solo britânico, Willian abriu as portas do charmoso estádio Craven Cottage e contou o que o Reino Unido e seu campeonato têm de tão especial.

Com a ajuda de Willian, que marcou cinco gols e deu duas assistências em 27 partidas, o clube da zona oeste da capital britânica fez sua melhor campanha na elite desde 2012, terminando na 10ª colocação, à frente do vizinho e rival Chelsea. Foi o início sonhado pelo jogador, que viveu um frustrado retorno ao Corinthians, clube que o revelou, entre 2021 e 2022.

“Eu tinha essa confiança de que pudesse fazer um bom campeonato, por já conhecer a liga e gostar muito da Premier. Deu tudo certo, o time vem muito bem, depois de muitos anos de oscilação, permanecemos na Premier com uma boa campanha e fico feliz com o meu desempenho e da equipe toda”, afirmou o camisa 20.

Campeão em 2015 e 2017 pelos Blues, Willian listou diversos fatores que fazem da Premier o campeonato mais desejado do mundo. Um deles é a qualidade dos gramados, o que, segundo ele, era uma das questões mais atrasadas no Brasil. =”Tenho certeza que é o melhor campeonato do mundo, pela estrutura, todos os campos são um tapete, a intensidade dos jogos… se jogar o primeiro contra o último será difícil. Sou suspeito a falar, mas a Premier League é especial.”

Nascido em Ribeirão Pires (SP), Willian é oficialmente cidadão britânico desde 2020. “Tive que estudar bastante, fazer uma prova sobre a história do Reino Unido. Deu tudo certo, mas tive que fazer três vezes, nos dois primeiros não passei”, diverte-se. O jogador, que depois da entrevista tirou fotos com fãs com total tranquilidade no entorno do estádio, disse levar uma vida tranquila na capital britânica.

“Londres é uma cidade incrível, um lugar que aprendi a amar, aqui consigo desfrutar muito da cidade, restaurantes, lugares para tomar um café, de vez em quando tomo um chá, que é o hábito aqui. A cidade é fantástica e é onde pretendo ficar depois que parar de morar”, revela.

Willian se divertiu ao relembrar sua primeira aparição em PLACAR, uma capa ao lado de Lulinha, seu companheiro de “terrão” nos tempos de Corinthians, em 2007. O retorno a Itaquera não saiu conforme o esperado e terminou de forma desagradável, com o atacante alegando ter sofrido ameaças em suas redes sociais. Ele lamenta o ambiente bélico e diz que na Inglaterra a situação é mais controlada.

“Aqui a gente está acostumado, uma derrota nunca vai impedir o direito de jogador de ir ao shopping ou restaurante com os filhos. Minha vida pessoal é intocável, mas a gente sabe que no Brasil não é assim.” Willian, atacante do Fulham

“Pressão vai existir em todo lugar, mas desde que seja em relação ao que acontece dentro de campo, as críticas tem que ser baseadas nisso. Mas às vezes as pessoas não entendem que o jogador tem dias bons e ruins, ninguém entra em campo para jogar mal. Às vezes os torcedores enxergam o jogador como máquina, que tem que acertar tudo 100%, mas o jogador é um ser humano sujeito a erros como qualquer outro profissional. Muitas vezes a pressão acaba sendo exagerada, levando para outro lado, atingindo familiares”, afirma.

“Aqui é diferente, não que não aconteça, pode ser que aconteça algo nas redes, acho difícil, mas pode ser com um outro. Comigo nunca aconteceu de perder um jogo e virem atacar minha familía, ameaças, pode ser que aconteça com outros e se acontecer com certeza o clube e as autoridades vão agir imediatamente. Por isso, minha volta ao Brasil foi meio difícil. Aqui a gente está acostumado, uma derrota nunca vai impedir o direito de jogador de ir ao shopping ou restaurante com os filhos. Minha vida pessoal é intocável, mas a gente sabe que no Brasil não é assim.”

Durante a entrevista, Willian relembrou a carreira na seleção brasileira, o início no terrão corintiano, elegeu José Mourinho o seu melhor treinador e se disse a favor de ver um estrangeiro dirigindo a seleção. Nas próximas semanas, PLACAR TV exibirá entrevistas exclusivas com outras estrelas da Premier League (inscreva-se no canal).